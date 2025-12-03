Search here...

A sus 45 años, Venus Williams está radiante en sus fotos de compromiso.

Léa Michel
@venuswilliams/Instagram

La tenista estadounidense Venus Williams compartió recientemente en Instagram fotos inéditas de su compromiso con el actor y productor italiano Andrea Preti, que tuvo lugar el 31 de enero de 2025, con el título "Engaged 1/31/25💫" (Comprometido el 31/01/2025).

La pareja y la propuesta de matrimonio

Venus Williams y Andrea Preti se comprometieron el verano pasado, haciéndolo oficial durante la Semana de la Moda de París en febrero de 2025 con varias apariciones públicas. La propuesta, mantenida en secreto, finalmente se reveló tras la victoria de Venus Williams en el Mubadala Citi DC Open el 22 de julio de 2025, donde lució dos anillos de diamantes.

En fotos de compromiso compartidas en Instagram, Venus Williams, con un vestido blanco halter, posa radiante junto a Andrea Preti en un entorno tropical con su perro Harry, ofreciendo un vistazo poco común a la vida privada de la siete veces campeona de Grand Slam. Las imágenes resaltan su felicidad y capturan su estrecho vínculo, con Andrea Preti primero con una camisa de leopardo y luego vestida de blanco.

Apoyo decisivo para su regreso al tenis

Andrea Preti jugó un papel clave en el regreso de Venus, motivándola durante los exigentes entrenamientos que ella compara con "un trabajo de 9 a 5 corriendo constantemente", evitando cualquier momento de descuido. Presente en sus partidos, la animó a perseverar tras más de un año de ausencia, reforzando su determinación para 2026 con su compromiso con el ASB Classic en Nueva Zelanda.

Reacciones entusiastas de los fans

Este carrusel de fotos obtuvo casi 175.000 "me gusta", con comentarios como "¡Felicidades! El amor te sienta de maravilla" y "Brillas de felicidad". La tenista estadounidense Coco Gauff reaccionó con emojis de corazón, mientras que algunos fans de Venus Williams destacaron su "brillo post-compromiso", un cambio con respecto a su habitual discreción con respecto a su vida privada.

En resumen, Venus Williams brilla en estas fotos de compromiso, combinando a la perfección amor, deporte y elegancia con Andrea Preti. Este momento íntimo es inspirador y marca un capítulo brillante para la leyenda del tenis tras su regreso triunfal.

"He tenido algunas noches muy oscuras": Emma Roberts se sincera sobre el posparto

