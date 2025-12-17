Search here...

A sus 25 años, el hijo de Madonna causa sensación con una elegante campaña de moda.

Léa Michel
Rocco Ritchie está dejando huella en lugares inesperados. Con naturalidad y una presencia imponente, se está convirtiendo en el rostro de la elegancia moderna. Su reciente colaboración con Giorgio Armani confirma una cosa: estamos presenciando el surgimiento de una personalidad que trasciende la fama.

Un claro encuentro entre patrimonio y libertad

Cuando Armani eligió a Rocco Ritchie para encarnar su nueva campaña de otoño/invierno, "Es Tan Armani", la elección fue mucho más allá de la mera curiosidad. Fue un diálogo sutil entre una herencia icónica de la moda y una individualidad decididamente contemporánea. Hijo de Madonna y el director Guy Ritchie, Rocco podría haberse conformado con una imagen prefabricada. En cambio, prefiere forjar su propio camino, con una elegancia instintiva y desinhibida.

Armani ha encontrado en él un intérprete ideal: alguien que no se limita a repetir los códigos, sino que los habita. Inmediatamente se percibe esta sensación de autenticidad, como si la ropa estuviera diseñada para acompañar un movimiento interior en lugar de congelar una postura.

Siluetas fluidas para una elegancia en movimiento

A través del fotógrafo Gorka Postigo, Rocco Ritchie presenta un vestuario extraordinariamente cohesivo. Los trajes a medida fluyen con libertad, los cortes respiran y los tejidos —cachemira y lana fina— envuelven suavemente el cuerpo. La paleta de colores, deliberadamente sobria, explora el azul marino intenso, el negro intenso y los cálidos tonos chocolate. Blazers suaves, gabardinas estructuradas pero ligeras, y esmóquines sin rigidez: cada pieza realza el cuerpo sin restringirlo. Descubres una elegancia que celebra la comodidad, el equilibrio y la confianza. Aquí, la sofisticación no estride; se expresa con calma y seguridad.

“Ser el artista y el arte”: una visión alineada

En un video que acompaña a la campaña, Rocco Ritchie comparte su definición de elegancia: ser a la vez el artista y la obra. Esta frase, pronunciada con acento británico heredado de sus años en Londres, resume a la perfección el espíritu de la marca Armani. Se comprende entonces que esta colaboración se basa en una visión compartida: el lujo no es ostentación, sino actitud. Rocco no busca impresionar. Desprende una presencia serena, casi magnética, que nos recuerda que llevar la ropa con precisión es más importante que la prenda en sí.

Un viaje artístico que enriquece el estilo propio

Esta confianza también se forja fuera de la pasarela. Bajo el seudónimo Rhed, Rocco Ritchie desarrolla una obra personal y políticamente comprometida. El año pasado, expuso en Miami una serie titulada "Pack A Punch", inspirada en el Muay Thai (boxeo tailandés). Un enfoque físico y expresivo que revela una fuerte conexión con el cuerpo, la energía y el movimiento. Aquí se percibe una coherencia: la misma libertad impregna su pintura, su postura y su forma de encarnar la moda.

Una nueva madurez, personal y familiar

Tras años marcados por tensiones familiares muy publicitadas, la relación entre Rocco y su madre ha mejorado. Madonna ahora apoya activamente la carrera artística de su hijo, mostrando un orgullo descarado. Este entorno más armonioso parece ofrecerle a Rocco el espacio que necesita para afirmar su identidad, lejos de presiones externas.

Con "Eso es Tan Armani", Rocco Ritchie se convirtió en uno de los rostros de una nueva generación: audaz, internacional y refinado. No solo vestía Armani; lo vivía, lo transformaba y lo proyectaba al presente. Y es precisamente esta elegancia vibrante, positiva y encarnada la que marca la diferencia.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
