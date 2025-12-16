Casado con una mujer durante 8 meses, Kristen Stewart comparte la valiosa lección que ha aprendido.

Ocho meses después de darle el "sí, quiero" a su pareja, el guionista Dylan Meyer, Kristen Stewart se sincera como nunca antes sobre su vida de recién casada. En una entrevista con Esquire, la actriz, que saltó a la fama en la saga "Crepúsculo", comparte la lección más valiosa que ha aprendido de su matrimonio: el poder de la acción colectiva, o como ella misma lo define: "el poder de la unión" .

"Es tan maravilloso tener una familia."

En abril de 2025, Kristen Stewart y Dylan Meyer se casaron en una ceremonia íntima en Los Ángeles. Desde entonces, la actriz afirma haber descubierto plenamente lo que significa pertenecer a un equipo, a un "nosotros" en lugar de un "yo ". "Es tan bonito tener una familia. Dylan llegó a mi vida y comprendí la importancia de elegir con cuidado a las personas con las que te rodeas", declaró a Esquire .

Kristen describe su relación como "una pareja basada en la complementariedad" : ella, espontánea e intuitiva; Dylan, con un carácter decidido y lúcido. "Dylan no soporta las pretensiones. Y yo, aunque parezca dura, soy una persona muy amable", explicó la actriz, visiblemente en paz con esta unión.

Encontrando fuerza juntos

Para Kristen Stewart, este vínculo ha fortalecido su confianza en sí misma y su visión de la vida: "Es empoderante estar con alguien que te recuerda que tu vida te pertenece", dice. Esta sensación de estabilidad se acompaña de un ritual diario: la actriz disfruta leyendo en voz alta a su esposa —y a sus dos gatos y perro— obras clásicas de la literatura, desde Jane Eyre hasta Al Este del Edén. Un momento de intimidad que, según ella, "cura el alma". Sin embargo, Kristen afirma su necesidad de independencia: reserva "una o dos horas a solas cada mañana, antes de que Dylan se levante", para preservar su paz interior.

Una nueva etapa de la vida

Juntos desde 2019, comprometidos desde 2021 y ahora casados, Kristen Stewart y Dylan Meyer parecen compartir una visión serena del amor: sincero, cercano y libre de convenciones. La actriz, ahora también directora (su primer largometraje, "La Cronología del Agua", se presentó en Cannes), incluso está considerando formar una familia con Dylan, un sueño que le confesó a la revista Rolling Stone en 2024: "Todavía no sé cómo será mi familia, pero sé que tendré hijos", declaró con convicción.

Ocho meses después de su boda, Kristen Stewart encarna a una mujer plena, firmemente arraigada en la realidad. Lejos de la imagen de "adolescente rebelde" que la hizo famosa, ahora parece encontrar su fuerza no en la soledad, sino en compartir. "El poder de los números", como ella misma lo expresa, no es solo un eslogan: es el secreto de su equilibrio: el de una mujer que ha encontrado una nueva fuerza impulsora en el amor, la sencillez y la confianza.