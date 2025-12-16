Search here...

Casado con una mujer durante 8 meses, Kristen Stewart comparte la valiosa lección que ha aprendido.

Léa Michel
@spillzdylz/Instagram

Ocho meses después de darle el "sí, quiero" a su pareja, el guionista Dylan Meyer, Kristen Stewart se sincera como nunca antes sobre su vida de recién casada. En una entrevista con Esquire, la actriz, que saltó a la fama en la saga "Crepúsculo", comparte la lección más valiosa que ha aprendido de su matrimonio: el poder de la acción colectiva, o como ella misma lo define: "el poder de la unión" .

"Es tan maravilloso tener una familia."

En abril de 2025, Kristen Stewart y Dylan Meyer se casaron en una ceremonia íntima en Los Ángeles. Desde entonces, la actriz afirma haber descubierto plenamente lo que significa pertenecer a un equipo, a un "nosotros" en lugar de un "yo ". "Es tan bonito tener una familia. Dylan llegó a mi vida y comprendí la importancia de elegir con cuidado a las personas con las que te rodeas", declaró a Esquire .

Kristen describe su relación como "una pareja basada en la complementariedad" : ella, espontánea e intuitiva; Dylan, con un carácter decidido y lúcido. "Dylan no soporta las pretensiones. Y yo, aunque parezca dura, soy una persona muy amable", explicó la actriz, visiblemente en paz con esta unión.

Encontrando fuerza juntos

Para Kristen Stewart, este vínculo ha fortalecido su confianza en sí misma y su visión de la vida: "Es empoderante estar con alguien que te recuerda que tu vida te pertenece", dice. Esta sensación de estabilidad se acompaña de un ritual diario: la actriz disfruta leyendo en voz alta a su esposa —y a sus dos gatos y perro— obras clásicas de la literatura, desde Jane Eyre hasta Al Este del Edén. Un momento de intimidad que, según ella, "cura el alma". Sin embargo, Kristen afirma su necesidad de independencia: reserva "una o dos horas a solas cada mañana, antes de que Dylan se levante", para preservar su paz interior.

Una nueva etapa de la vida

Juntos desde 2019, comprometidos desde 2021 y ahora casados, Kristen Stewart y Dylan Meyer parecen compartir una visión serena del amor: sincero, cercano y libre de convenciones. La actriz, ahora también directora (su primer largometraje, "La Cronología del Agua", se presentó en Cannes), incluso está considerando formar una familia con Dylan, un sueño que le confesó a la revista Rolling Stone en 2024: "Todavía no sé cómo será mi familia, pero sé que tendré hijos", declaró con convicción.

Ocho meses después de su boda, Kristen Stewart encarna a una mujer plena, firmemente arraigada en la realidad. Lejos de la imagen de "adolescente rebelde" que la hizo famosa, ahora parece encontrar su fuerza no en la soledad, sino en compartir. "El poder de los números", como ella misma lo expresa, no es solo un eslogan: es el secreto de su equilibrio: el de una mujer que ha encontrado una nueva fuerza impulsora en el amor, la sencillez y la confianza.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
A sus 40 años, Amanda Seyfried brilla con un look "natural" junto a Selena Gomez

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 40 años, Amanda Seyfried brilla con un look "natural" junto a Selena Gomez

Amanda Seyfried demuestra una vez más que la elegancia y la sencillez van de la mano. La actriz...

Criticada por su falda "demasiado corta", esta ex Miss Universo revela el motivo

Iris Mittenaere, ex Miss Universo, desató la polémica en una glamurosa fiesta en Venecia a mediados de diciembre...

"¡Bien hecho por mostrarlo!": Angelina Jolie muestra sus cicatrices de mastectomía

Angelina Jolie nunca ha tenido miedo de combinar vulnerabilidad y activismo. Doce años después de revelar al mundo...

Serena Williams admite que durante mucho tiempo le costó aceptar su cuerpo en el deporte de élite.

Serena Williams recuerda sus primeros 15 años como tenista profesional y comparte con franqueza los desafíos que enfrentó...

Esta foto de Zendaya y Robert Pattinson "casados" está causando revuelo en internet

Esta foto de Zendaya, con un anillo de bodas, sentada en el regazo de Robert Pattinson, hizo creer...

Los escalofriantes mensajes que recibió esta influencer en medio de su calvario

Conocida por su seudónimo Lena Situations, la creadora de contenido Lena Mahfouf ha conseguido una impresionante base de...

© 2025 The Body Optimist