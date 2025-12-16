Search here...

A sus 40 años, Amanda Seyfried brilla con un look "natural" junto a Selena Gomez

Léa Michel
Extrait du film « The Housemaid »

Amanda Seyfried demuestra una vez más que la elegancia y la sencillez van de la mano. La actriz estadounidense asistió recientemente a la proyección especial de la película "El Testamento de Ann Lee", celebrada en Los Ángeles, junto a la cantante Selena Gomez. Lejos de los excesos hollywoodenses, la estrella de "Mamma Mia!" optó por un estilo sencillo y natural que cautivó a sus fans, quienes coincidieron unánimemente: la belleza auténtica no tiene edad.

Una velada marcada por la camaradería.

El evento celebró el próximo estreno del drama musical histórico "El Testamento de Ann Lee", en el que Amanda Seyfried interpreta a Ann, fundadora del movimiento religioso Shaker. Radiante, la actriz desfiló por la alfombra roja con un vestido negro fluido, sin mangas y de silueta impecable, complementado con maquillaje nude y suaves ondas en el cabello.

Junto a él, Selena Gomez optó por un look coordinado: un minivestido negro con hombros descubiertos, medias opacas y tacones de charol. Ambas compartieron un tierno abrazo frente a los fotógrafos, una escena que deleitó a sus fans en redes sociales.

El encanto de "menos es más"

En línea, los usuarios elogiaron la elección estilística de Amanda, calificándola de "luminosa, natural e inspiradora". Sin joyas ostentosas ni maquillaje recargado, la actriz encarnó una forma de "belleza serena", en perfecta sintonía con el mensaje de su película, que explora la espiritualidad y la fuerza interior. Este look minimalista contrasta marcadamente con el exceso que suele verse en la alfombra roja. Para muchos, ilustra a la perfección el lema de la actriz: "Sentirse bien es el mejor accesorio".

Dos generaciones unidas por la elegancia y la amabilidad

La evidente química entre Amanda Seyfried y Selena Gomez no ha pasado desapercibida. Cada una, a su manera, encarna la belleza genuina y una relación equilibrada con la fama: una a través de su discreta humildad, la otra a través de su abierto compromiso con la salud mental y la autoaceptación. Juntas, nos recuerdan que el glamour y la autenticidad pueden coexistir de forma natural.

Radiante con un estilo natural, Amanda Seyfried cautivó con su carisma y aplomo, demostrando que la gracia reside sobre todo en la sencillez. Junto a Selena Gomez, ofreció una hermosa lección de confianza y amistad femenina: un dúo elegante, unido y verdaderamente inspirador.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.





