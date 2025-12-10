A sus 20 años, este ícono del pop japonés revela su identidad "transmasculina"

El 6 de diciembre de 2025, día de su vigésimo cumpleaños, Cocona, miembro del grupo femenino japonés XG, hizo un conmovedor e histórico anuncio. En un mensaje publicado en Instagram, la artista reveló que es transmasculina y no binaria, compartiendo su experiencia personal y su deseo de vivir conforme a su identidad. Esta salida del armario, bien recibida por muchos fans y apoyada por su equipo artístico, marca un punto de inflexión simbólico en la industria musical asiática.

Un anuncio marcado por el coraje y la sinceridad

En su mensaje, compartido con más de 3.2 millones de seguidores, Cocona habló sobre su transición y mencionó que se había sometido a una cirugía de tórax a principios de este año. La artista explicó que le asignaron el género femenino al nacer (AFAB), pero que nunca se identificó con esa etiqueta. Esta revelación personal refleja un profundo deseo de autenticidad y autoaceptación.

Cocona confiesa que el camino hacia esta revelación fue largo y difícil: aceptar quién es realmente le permitió abrir una nueva puerta, reconectar consigo mismo y ver el mundo con una luz más libre y pacífica. Este sincero testimonio fue percibido como un mensaje de esperanza para los jóvenes que buscaban identidad o representación en la comunidad artística.

El fuerte apoyo de su entorno y de su sello

Dentro del colectivo XG, la solidaridad se hizo evidente de inmediato. El productor y director ejecutivo del sello XGALX, Simon Jakops, expresó su profunda admiración por la valentía de Cocona y reafirmó el compromiso del sello de apoyar a cada miembro en su desarrollo personal y artístico.

En una sentida publicación, Simon Jakops enfatizó que la esencia misma de XG radica en la sinceridad, el crecimiento y el respeto por la individualidad: "este es el corazón, el NÚCLEO, de quiénes somos y lo que queremos transmitir al mundo".

Un momento histórico para la música asiática

Con esta declaración, Cocona se convierte en la primera figura transmasculina no binaria en identificarse abiertamente como tal en el pop asiático. Si bien otros artistas, como el cantante, presentador y actor surcoreano Jo Kwon o la boy band surcoreana de K-pop XLOV, ya se han identificado como "sin género" o no binarios, este anuncio representa un hito significativo: ofrece una nueva y necesaria representación para la comunidad LGBTQ+ en una industria que sigue siendo muy normativa.

Desde su debut en 2022, XG ha cosechado éxitos internacionales, embarcándose en numerosas giras mundiales y prestigiosas colaboraciones. En vísperas del lanzamiento de su primer álbum, "THE CORE", previsto para enero de 2026, este anuncio añade una dimensión humana y sincera a la imagen del grupo: la de la autenticidad y la valentía de ser ellos mismos.

Al celebrar su 20.º aniversario, Cocona no solo experimentó un renacimiento personal, sino que también sentó las bases para un diálogo más inclusivo dentro de la escena musical asiática. Su mensaje de libertad y aceptación resuena mucho más allá del fandom de XG, arrojando nueva luz sobre cuestiones de género e identidad. Con el apoyo de su familia, colegas y fans, Cocona ilustra a la perfección el poder de aceptar la propia verdad: la verdad de existir plenamente, sin concesiones.