Burlada por su figura en televisión, lee los peores comentarios y le parecen divertidos.

Con tan solo 26 años, la presentadora de televisión estadounidense Carissa Codel se ha convertido en un auténtico fenómeno de las redes sociales. Criticada por su figura, considerada "demasiado generosa" por algunos espectadores, la presentadora de Fox 49 en Misuri (EE. UU.) encontró una forma brillante y divertidísima de responder a sus detractores: lee sus comentarios burlones en directo con su voz de presentadora. ¿El resultado? Millones de visualizaciones y una oleada de admiración por su humor autocrítico.

Cuando el humor se convierte en un arma contra la humillación corporal

Carissa Codel ha empezado recientemente a publicar vídeos cortos en TikTok e Instagram donde, con fingida seriedad, aborda con picardía los insultos y comentarios absurdos que algunos internautas le han dirigido. "Creo que mi favorito sigue siendo: 'Tiene suficientes magdalenas para abrir dos pastelerías'", bromea en uno de sus vídeos. Entre frases grotescas y halagos torpes, la periodista transforma la burla en un "programa de comedia", demostrando que uno puede reírse de cualquier cosa cuando sabe lo que vale.

Este humor autocrítico ha calado hondo en el público: más de 5 millones de visualizaciones en Instagram y más de 200.000 seguidores cautivados por su autenticidad. Su forma de aceptar plenamente su cuerpo, sin filtros ni falsa modestia, la ha convertido en una poderosa voz de la positividad corporal.

La confianza que nace de la experiencia y la resiliencia

Tras su tono desenfadado y sus frases ingeniosas, Carissa Codel cultiva una mentalidad resiliente forjada en sus inicios en el periodismo a los 18 años. Le costó mucho valor exponerse a las cámaras y al escrutinio público. "Sé quién soy y sé cómo luzco. Estos comentarios no me afectan; me hacen reír", explica. Su enfoque desinhibido invierte la dinámica: los trolls, sin quererlo, se convierten en las estrellas de un programa de comedia donde ella impone las reglas.

Una imagen moderna y sincera del periodismo local

Carissa admite, sin embargo, que al principio temía que sus videos pudieran empañar su imagen profesional o su credibilidad al aire. Ocurrió todo lo contrario. Su humor y franqueza fortalecieron su conexión con los espectadores, quienes ahora la ven como una persona auténtica y accesible. "La gente me ve como una persona real, no solo como una periodista tras un escritorio", resume. Y es sin duda esta sencillez, combinada con una buena dosis de valentía, lo que la convierte en una figura inspiradora del periodismo local en la era de las redes sociales.

Carissa Codel transforma los ataques en risas y nos recuerda con brillantez que una sonrisa puede ser el arma más poderosa contra la crueldad cotidiana. Al combinar humor, confianza y sinceridad, la joven periodista hace más que entretener a internet: invita a todos a aceptar plenamente su imagen y a no dejarse definir por la mirada ajena. Esta es una prueba más de que, ante las críticas, la mejor respuesta suele ser… un chiste bien contado.