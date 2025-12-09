Blanco de una broma "gordofóbica", esta cantante muestra con orgullo su figura

Cuando una broma sobre su peso circuló en redes sociales, Lizzo decidió responder a su manera: con seguridad y elegancia. En lugar de dejarse llevar por la ira, la cantante estadounidense publicó una foto suya en ropa de playa acompañada de un mensaje sobre la autoaceptación. Sigue usando su plataforma para defender el amor propio y recordar a todos que ninguna burla debe determinar el valor de un cuerpo.

Un comentario de más sobre su apariencia.

La cantante de "Truth Hurts" reaccionó tras descubrir un chiste sobre el cuerpo que se hizo viral en internet. En su publicación de Instagram , Lizzo expresó su asombro de que en 2025 todavía haya gente haciendo chistes sobre el peso. Denunció esta forma de humor anticuada, que calificó de "estúpida" y basada únicamente en el desprecio por su cuerpo.

En lugar de dejarse afectar, la artista optó por la burla y el orgullo: posó con un vibrante atuendo playero, con una sonrisa genuina y una postura segura. El mensaje del pie de foto era contundente: "Nunca dejes que nadie te avergüence por lo que decides hacer con tu cuerpo".

Lizzo en Instagram: "Hoy vi un chiste sobre mí, en 2025, y se volvió viral. Era un chiste tonto y se reían de mí porque estoy gorda... Les recuerdo a todos que NUNCA dejen que nadie los avergüence por lo que deciden hacer con su cuerpo". pic.twitter.com/X4TpIN8Qdi — Luv (@cherrymagazinee) 9 de diciembre de 2025

Un mensaje de coraje y respeto por uno mismo

Lizzo recuerda a sus fans que nadie será jamás "suficiente" para las críticas, porque no está hecho para ellos, sino para ti. Este mensaje, que ha defendido desde el comienzo de su carrera, busca romper con los estándares poco realistas impuestos en la industria musical y en las redes sociales. Los comentarios bajo su publicación fueron unánimes. Los fans elogiaron su "coraje" y "fuerza de carácter", mientras que otras celebridades, como la mediática estadounidense Trisha Paytas, aplaudieron su "actitud y autenticidad". Más allá de la controversia, la cantante transforma un ataque en una lección de resiliencia y autocompasión.

Una firme defensora de la positividad corporal

Lejos de ser una recién llegada a la fama, Lizzo lleva años haciendo de su cuerpo un símbolo de autoafirmación y libertad. Ya sea en sus apariciones para su marca Yitty, dedicada a la moda inclusiva, o en sus vídeos musicales que celebran todos los tipos de cuerpo, muestra su imagen sin retoques ni filtros. Esta sinceridad resuena entre sus millones de seguidores, quienes la ven como una voz importante en el movimiento de positividad corporal. Al posar con seguridad en ropa de playa, Lizzo no solo reivindica su belleza: reivindica el derecho de todas a ser vistas, sin importar su talla.

En resumen, Lizzo demuestra una vez más que la mejor respuesta a las críticas es la confianza en uno mismo. Al convertir la vergüenza en fuerza, redefine la fama en una era obsesionada con la apariencia. Su mensaje, simple pero esencial, resuena mucho más allá de las redes sociales: nos recuerda que el respeto por uno mismo es la mayor venganza contra el desprecio ajeno.