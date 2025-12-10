Esta modelo húngara luce una falda y luce un atrevido look invernal.

En cada aparición pública, Barbara Palvin cautiva la atención de fotógrafos e internautas. La modelo húngara causó sensación recientemente en un evento en Nueva York. Con falda negra y chaqueta de cuero, demostró una vez más que domina a la perfección el arte de combinar audacia y refinamiento, incluso en pleno invierno.

Un look monocromático lleno de carácter.

En la reapertura de la tienda Rock Center en Nueva York, Barbara Palvin lució un atuendo chic y ligeramente rebelde. Llevaba una chaqueta de cuero negra brillante, con la cremallera cerrada hasta arriba, lo que le daba un aspecto sofisticado y moderno. Para complementar este top estructurado, la modelo optó por una falda corta y vaporosa con una sutil abertura que realzaba sus piernas. El conjunto, a caballo entre el estilo urbano y el glamour, evocaba una confianza serena y un dominio perfecto de los códigos de la moda contemporánea.

📸 12.03.25 | Barbara Palvin Sprouse en la reapertura de Rock Center Store en Nueva York. 🔗 https://t.co/zJM2mrvvZ4 pic.twitter.com/QBaV2AxQCI — Barbara Palvin Access (@palvinaccess) 4 de diciembre de 2025

La elegancia del minimalismo

Barbara Palvin optó por accesorios minimalistas para mantener el equilibrio de su look. Un pequeño bolso negro y un maquillaje ligero, creado por el artista Tobi Henney, fueron suficientes para realzar su belleza natural. En las fotos compartidas en Instagram, posa con naturalidad sobre un fondo invernal, encarnando la fusión de la moda y la magia de la temporada.

Una musa del estilo invernal

Esta aparición no es un incidente aislado. Apenas unos días antes, la modelo había cautivado a sus fans con un vestido amarillo de satén de manga larga con detalles de encaje negro. Al lucir constantemente atuendos impresionantes, Barbara Palvin confirma su estatus como un ícono internacional de la moda, capaz de convertir cada salida en una declaración de estilo.

Con falda corta y chaqueta de cuero, Barbara Palvin demuestra que la audacia puede rimar a la perfección con la elegancia, incluso cuando bajan las temperaturas. Su atención al detalle, su confianza y su carisma natural siguen inspirando a los amantes de la moda, consolidando su lugar entre las figuras icónicas del chic moderno.