El ícono navideño Mariah Carey incendia el escenario en Las Vegas

Mariah Carey, el ícono indiscutible de la Navidad, recientemente iluminó el escenario Dolby Live de Las Vegas con el lanzamiento de su residencia "Christmastime in Las Vegas", un espectáculo que transporta al público a un mágico paraíso invernal. La "Reina de la Navidad" lució un brillante vestido cubierto de caramelo, rodeada de copos de nieve gigantes, ángeles trompeteros y una escenografía que parecía una enorme bola de nieve, para un espectáculo de tres actos que fusionó clásicos atemporales y éxitos recientes.

Un entorno mágico y actuaciones vocales legendarias.

El espectáculo, que se presenta hasta el 13 de diciembre en el Park MGM, comienza con una entrada triunfal donde Mariah Carey cautiva al público al instante con sus icónicas notas agudas, especialmente en "All I Want for Christmas Is You", que culmina con un pico vocal de cinco octavas. La producción incluye bailarines con trajes festivos, efectos de nieve y un alegre repertorio que incluye "¡Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" y "Here Comes Santa Claus", creando una atmósfera de nostalgia y glamour de Las Vegas. Los fans, vestidos con trajes iluminados y suéteres temáticos, bailan y cantan, transformando cada actuación en una celebración colectiva.

Los fanáticos estaban extasiados con la energía del escenario.

Las reacciones del público subrayan un entusiasmo desbordante: la voz de Mariah se mantiene "impecable" y "legendaria", con una energía contagiosa que anima a todos a bailar y encender sus teléfonos al unísono. Los videos capturan a una multitud jubilosa, describiendo el evento como "inolvidable" y una "coronación" para la reina de las fiestas, donde generaciones comparten sonrisas y saludos. El ambiente navideño es electrizante, confirmando su estatus como una artista que "vive para esta temporada".

En resumen, Mariah Carey brilla en su rol de "banda sonora navideña", alternando miradas cómplices con el público y una monitorización precisa para un espectáculo fluido e inmersivo. Fotos y videos de las primeras fechas muestran a una diva radiante, ofreciendo una experiencia que va más allá de un concierto: una inmersión en la magia de una Navidad en Las Vegas.