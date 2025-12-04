Search here...

El ícono navideño Mariah Carey incendia el escenario en Las Vegas

Léa Michel
@mariahcarey/Instagram

Mariah Carey, el ícono indiscutible de la Navidad, recientemente iluminó el escenario Dolby Live de Las Vegas con el lanzamiento de su residencia "Christmastime in Las Vegas", un espectáculo que transporta al público a un mágico paraíso invernal. La "Reina de la Navidad" lució un brillante vestido cubierto de caramelo, rodeada de copos de nieve gigantes, ángeles trompeteros y una escenografía que parecía una enorme bola de nieve, para un espectáculo de tres actos que fusionó clásicos atemporales y éxitos recientes.

Un entorno mágico y actuaciones vocales legendarias.

El espectáculo, que se presenta hasta el 13 de diciembre en el Park MGM, comienza con una entrada triunfal donde Mariah Carey cautiva al público al instante con sus icónicas notas agudas, especialmente en "All I Want for Christmas Is You", que culmina con un pico vocal de cinco octavas. La producción incluye bailarines con trajes festivos, efectos de nieve y un alegre repertorio que incluye "¡Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" y "Here Comes Santa Claus", creando una atmósfera de nostalgia y glamour de Las Vegas. Los fans, vestidos con trajes iluminados y suéteres temáticos, bailan y cantan, transformando cada actuación en una celebración colectiva.

Los fanáticos estaban extasiados con la energía del escenario.

Las reacciones del público subrayan un entusiasmo desbordante: la voz de Mariah se mantiene "impecable" y "legendaria", con una energía contagiosa que anima a todos a bailar y encender sus teléfonos al unísono. Los videos capturan a una multitud jubilosa, describiendo el evento como "inolvidable" y una "coronación" para la reina de las fiestas, donde generaciones comparten sonrisas y saludos. El ambiente navideño es electrizante, confirmando su estatus como una artista que "vive para esta temporada".

En resumen, Mariah Carey brilla en su rol de "banda sonora navideña", alternando miradas cómplices con el público y una monitorización precisa para un espectáculo fluido e inmersivo. Fotos y videos de las primeras fechas muestran a una diva radiante, ofreciendo una experiencia que va más allá de un concierto: una inmersión en la magia de una Navidad en Las Vegas.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada del cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
"No está lo suficientemente gorda": El casting de esta actriz divide a los internautas
Article suivant
Anne Hathaway se atreve a probar un peinado inesperado

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"¡Una modelo!": Esta cantante coreana está llamando la atención

Lisa, del grupo femenino surcoreano de K-pop BLACKPINK, confirmó una vez más su estatus como ícono de la...

Anne Hathaway se atreve a probar un peinado inesperado

Para su próximo papel en el thriller musical "Mother Mary" de David Lowery, Anne Hathaway, famosa por su...

"No está lo suficientemente gorda": El casting de esta actriz divide a los internautas

La adaptación cinematográfica del exitoso thriller de Freida McFadden, "The Housemaid", aún no se ha estrenado, y el...

Después de los Juegos Olímpicos, esta campeona habla de sus problemas financieros: los internautas reaccionan con fuerza.

Mélanie De Jesus Dos Santos, gimnasta de Martinica con 7 medallas europeas, incluyendo 4 de oro y 4...

A sus 45 años, Venus Williams está radiante en sus fotos de compromiso.

La tenista estadounidense Venus Williams compartió recientemente en Instagram fotos inéditas de su compromiso con el actor y...

"He tenido algunas noches muy oscuras": Emma Roberts se sincera sobre el posparto

La actriz y productora estadounidense Emma Roberts, conocida por sus papeles en "American Horror Story" y "Scream Queens",...

© 2025 The Body Optimist