En París, el atrevido maquillaje de Chappell Roan provoca debate en línea

La cantautora estadounidense Chappell Roan, reina de la escena musical, arrasó en la primera fila de Acne Studios durante la Semana de la Moda de París. Su look teatral, con un maquillaje espectacular, ha generado debate en redes sociales.

Un look total en encaje ombré hipnótico

La cantante lució un vestido de encaje azul medianoche degradado, desde el opaco cuello alto estilo corsé hasta la falda asimétrica a media pierna. Medias de rejilla, guantes negros de encaje y tacones estampados completaron este sofisticado look ombré. Su corte bob, de un rojo intenso y de bordes afilados, hasta la barbilla, reforzó el aire de muñeca gótica.

¿Lo más destacado? Su maquillaje: ojos ahumados en un intenso azul verdoso, cejas arqueadas y labios mate oscuros. Este rostro esculpido evocaba una muñeca vintage reinventada, en perfecta sintonía con la estética de otoño de 2026 de Acne Studios.

Polémica acalorada: "Muñeca aterradora" vs. "Su brillante marca"

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar: críticas como "Parece una muñeca, da miedo" o "Siempre hace miradas raras" se yuxtapusieron con elogios: "¡Es su marca, tan fresca!" o "Visionaria" .

Chappell, el heredero del bando hollywoodense

Esta aparición parisina confirma su gusto por la teatralidad. La cantautora estadounidense Chappell Roan reinventa la primera fila como una actuación artística, fiel a su universo kitsch-pop.

Con su maquillaje y vestido de encaje, Chappell Roan transformó la primera fila de Acne en toda una declaración de intenciones. Amado u odiado, este look dividió pero fascinó, demostrando que su "marca inusual" es precisamente lo que la hace inolvidable.