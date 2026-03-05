En París, el atrevido maquillaje de Chappell Roan provoca debate en línea

Léa Michel
@chappellroan/Instagram

La cantautora estadounidense Chappell Roan, reina de la escena musical, arrasó en la primera fila de Acne Studios durante la Semana de la Moda de París. Su look teatral, con un maquillaje espectacular, ha generado debate en redes sociales.

Un look total en encaje ombré hipnótico

La cantante lució un vestido de encaje azul medianoche degradado, desde el opaco cuello alto estilo corsé hasta la falda asimétrica a media pierna. Medias de rejilla, guantes negros de encaje y tacones estampados completaron este sofisticado look ombré. Su corte bob, de un rojo intenso y de bordes afilados, hasta la barbilla, reforzó el aire de muñeca gótica.

¿Lo más destacado? Su maquillaje: ojos ahumados en un intenso azul verdoso, cejas arqueadas y labios mate oscuros. Este rostro esculpido evocaba una muñeca vintage reinventada, en perfecta sintonía con la estética de otoño de 2026 de Acne Studios.

Polémica acalorada: "Muñeca aterradora" vs. "Su brillante marca"

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar: críticas como "Parece una muñeca, da miedo" o "Siempre hace miradas raras" se yuxtapusieron con elogios: "¡Es su marca, tan fresca!" o "Visionaria" .

Chappell, el heredero del bando hollywoodense

Esta aparición parisina confirma su gusto por la teatralidad. La cantautora estadounidense Chappell Roan reinventa la primera fila como una actuación artística, fiel a su universo kitsch-pop.

Con su maquillaje y vestido de encaje, Chappell Roan transformó la primera fila de Acne en toda una declaración de intenciones. Amado u odiado, este look dividió pero fascinó, demostrando que su "marca inusual" es precisamente lo que la hace inolvidable.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Después de "Bridgerton", todo el mundo quiere saber quién es Yerin Ha.
Article suivant
Con más de 50 años, esta modelo está causando sensación en la Semana de la Moda.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con más de 50 años, esta modelo está causando sensación en la Semana de la Moda.

La Semana de la Moda de París suele deparar sorpresas. Esta temporada, una aparición en particular captó la...

Después de "Bridgerton", todo el mundo quiere saber quién es Yerin Ha.

Desde que se anunció su participación en "Bridgerton", su nombre ha circulado ampliamente en redes sociales. ¿Quién es...

"Todo lo que veo es odio": Esta actriz rompe el silencio sobre el acoso en línea

En los Premios al Actor de 2026, Odessa A'zion, la nueva estrella de la película estadounidense "Marty Supreme",...

"Lo que amamos viene de la cultura negra": esta actriz reaviva el debate sobre la influencia cultural

En los Premios NAACP Image*, la actriz, productora y activista estadounidense Sophia Bush pronunció un conmovedor discurso sobre...

En París, el "extraño" vestido de Diane Kruger divide a los internautas

La actriz y modelo alemana Diane Kruger causó sensación recientemente en la Gran Cena del Louvre con un...

Con un vestido atrevido, la figura de esta modelo húngara cautiva las miradas.

Barbara Palvin Sprouse y su marido Dylan Sprouse iluminaron la Gran Cena en el Louvre de París a...