En los premios BAFTA 2026, el vestido de esta actriz fascinó a los internautas.

En la alfombra roja de los BAFTA 2026, una figura en particular llamó la atención: la actriz británica Jenna Coleman cautivó a los internautas con un llamativo vestido de alta costura.

Una rara aparición en los premios BAFTA de 2026

La ceremonia de los Premios BAFTA se celebró en el Royal Festival Hall de Londres el 22 de febrero de 2026. Entre las numerosas celebridades presentes, Jenna Coleman causó sensación con un look poco común en la alfombra roja en los últimos meses. La actriz lució una creación de alta costura de Giorgio Armani Privé. El vestido, confeccionado en tul color carne, estaba adornado con densas aplicaciones florales rojas que estructuraban el diseño general. El evento, presentado por el actor británico-estadounidense Alan Cumming, reunió a numerosas figuras del cine internacional, pero el atuendo de Jenna Coleman dominó rápidamente las conversaciones en línea.

[incrustar]https://www.tiktok.com/@dollyshowbiz/video/7609741533998271766[/incrustar]

Una figura que divide e intriga

El vestido desató un aluvión de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios elogiaron la audacia de la elección estilística, mientras que otros debatieron su carácter dramático. Para complementar esta impactante pieza, Jenna Coleman optó por accesorios discretos: pendientes de diamantes con detalles en forma de hoja y varios anillos a juego. Un maquillaje sencillo permitió que el vestido se convirtiera en el centro de atención. Este contraste entre la sofisticación clásica y un estilo más asertivo explica en parte el frenesí en línea.

Un regreso gradual al foco de atención

En los últimos meses, Jenna Coleman había mantenido un perfil bajo ante el público. La actriz, conocida por sus papeles en "Doctor Who" y "The Sandman", dio la bienvenida a su primer hijo a finales de 2024 con su pareja, el director Jamie Childs. Su presencia en los Premios BAFTA de 2026 marcó un notable regreso a la alfombra roja. Esta aparición confirma su compromiso con los principales eventos cinematográficos británicos. El Royal Festival Hall, ubicado en el Southbank Centre, fue el escenario de esta edición de 2026, reuniendo a actores, directores y figuras internacionales.

Un vestido que desde entonces se ha vuelto viral

Las imágenes de Jenna Coleman circularon rápidamente en X (antes Twitter) e Instagram. Los términos "Armani Privé" y "BAFTA 2026" se usaron en las conversaciones. Este fenómeno ilustra el creciente papel de las redes sociales en la recepción de eventos culturales. Un atuendo ahora puede volverse viral en minutos, superando con creces el alcance de la propia ceremonia.

En resumen, Jenna Coleman demostró en los BAFTA 2026 que una sola aparición puede ser suficiente para causar una impresión duradera. Luciendo un vestido de Giorgio Armani Privé, cautivó a los internautas y reavivó el debate sobre los looks más impactantes de la noche. Entre un discreto regreso y un impacto mediático inmediato, la actriz británica confirmó que la alfombra roja sigue siendo una poderosa plataforma de autoexpresión.