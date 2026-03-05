Con más de 50 años, esta modelo está causando sensación en la Semana de la Moda.

La Semana de la Moda de París suele deparar sorpresas. Esta temporada, una aparición en particular captó la atención de todos: a sus 58 años, la supermodelo brasileña Gisele Zelauy causó sensación en la pasarela de Tom Ford, recordándonos que una carrera en la moda puede durar décadas, por si alguien aún lo dudaba.

Una aparición notable en el desfile de moda de Tom Ford.

El 4 de marzo de 2026, Tom Ford presentó su colección Otoño/Invierno 2026/2027 durante la Semana de la Moda de París. Para esta presentación, el director creativo Haider Ackermann ofreció una visión fiel a la estética de la marca: siluetas elegantes, un estilo chic y asertivo, y líneas estructuradas.

Entre las modelos que desfilaron, una figura llamó especialmente la atención: Gisele Zelauy. Con su cabello rubio canoso peinado hacia atrás y su paso seguro, la modelo cautivó de inmediato la atención de todos. Para muchos espectadores, esta aparición también tuvo un significado simbólico: marcó el regreso a una pasarela importante de una figura icónica de la moda de los años 80 y 90.

Gisele Zelauy, un icono de la moda de los años 80 y 90

Aunque su nombre quizá no sea tan conocido para las generaciones más jóvenes, Gisele Zelauy ha tenido una trayectoria destacada en la historia reciente de la moda. Nacida en Brasil en 1967, saltó a la fama en las décadas de 1980 y 1990 gracias a su esbelta figura y su rostro distintivo, marcado por una nariz pronunciada que se convirtió en uno de sus rasgos distintivos.

A lo largo de su carrera, desfiló para varias casas de moda de renombre, como Chanel, Comme des Garçons, Valentino, Donna Karan y Giorgio Armani. Este último, de hecho, la consideraba una de sus modelos favoritas. Su rostro también apareció en numerosas revistas internacionales, como Vogue, y en campañas para Calvin Klein. Fue fotografiada por figuras destacadas de la fotografía de moda, en particular Richard Avedon y Peter Lindbergh. En aquella época, su estilo distintivo le permitió destacar en un mundo a menudo dominado por estándares muy específicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prime Model Management (@primemgmt)

Una carrera en pausa antes de un regreso gradual

A finales de los 90, Gisele Zelauy se retiró gradualmente de las pasarelas. Como muchas modelos de su generación, su presencia en la industria de la moda se fue reduciendo con el paso de los años. Sin embargo, las últimas temporadas han marcado un regreso gradual. Destaca su desfile para el diseñador Sergio Hudson en 2022 y de nuevo en 2024.

En noviembre de 2025, también participó en un desfile de Shopfrancesca y apareció en varias portadas de revistas, incluida la de Elle Brasil en diciembre de 2025. Su aparición este año 2026 en el desfile de Tom Ford durante la Semana de la Moda de París es, por tanto, parte de una dinámica de regreso que parece confirmarse.

La moda redescubre sus iconos

La presencia de Gisele Zelauy en una pasarela parisina también refleja una evolución más amplia en la industria de la moda. Desde hace varios años, muchas casas de moda y directores artísticos han reintroducido modelos con experiencia en sus desfiles. Esta tendencia destaca una mayor diversidad de edades y celebra a personalidades que han dejado huella en la historia de la moda.

Algunas figuras icónicas de décadas pasadas están recuperando visibilidad en las pasarelas, a veces junto a nuevas generaciones de modelos. En este contexto, el regreso de Gisele Zelauy refleja el deseo de destacar la influencia perdurable de ciertas trayectorias y celebrar las trayectorias que han moldeado la estética de la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GISELE' ZẼLAŮY (@originalgiselezelauy)

Una apariencia que deja una impresión duradera.

La presencia de la modelo brasileña en el desfile de Tom Ford no pasó desapercibida. Su estilo, experiencia y carisma contribuyeron a que su paso por la pasarela fuera uno de los momentos más comentados de esta Semana de la Moda.

Para algunos, esta aparición también ilustra una transformación gradual del sector: la moda actual parece más abierta a diferentes trayectorias profesionales y perfiles que no se ajustan únicamente a los estereotipos juveniles tradicionales. En este contexto, el regreso de Gisele Zelauy sirve como recordatorio de que una carrera en la moda puede desarrollarse en varias etapas, a veces en momentos inesperados.

Al desfilar en la pasarela de Tom Ford con más de 50 años, Gisele Zelauy recordó a todos el importante papel que ha desempeñado en el mundo de la moda. Su presencia en la Semana de la Moda de París también refleja una evolución en la industria, que está revitalizando a ciertas figuras icónicas de décadas pasadas.