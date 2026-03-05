"Lo que amamos viene de la cultura negra": esta actriz reaviva el debate sobre la influencia cultural

En los Premios NAACP Image*, la actriz, productora y activista estadounidense Sophia Bush pronunció un conmovedor discurso sobre la importancia de la alianza blanca, instando a sus colegas a apoyar activamente la cultura negra que consumen con entusiasmo. Su discurso activó las redes sociales y reavivó el debate sobre el reconocimiento cultural.

*Los Premios NAACP Image son premios estadounidenses que reconocen obras de cine, televisión, música y literatura. Desde 1967, han honrado anualmente a las producciones y artistas más destacados de la comunidad afroamericana en estos diversos campos.

Un mensaje contundente en los NAACP Image Awards

Presente con su amiga y socia Nia Batts, Sophia Bush habló con franqueza con Refinery29 : «Todo lo que amamos de Estados Unidos proviene de la cultura negra... La gente blanca debe defender a la gente negra de la misma manera que defiende la cultura negra». Hizo un llamado urgente: «Dados los poderes fácticos y lo que está sucediendo con las comunidades negras y racializadas en nuestro país, debemos tomar cartas en el asunto».

Un discurso que rechaza el "entretenimiento pasivo". Sophia Bush no duda en contextualizar su discurso con la situación actual del país, enfatizando que el momento es crucial para la solidaridad activa. Su discurso en los Premios de Imagen de la NAACP, que celebran los logros de las personas de color, cobra especial relevancia en este clima de tensión.

Reacciones entusiastas en Internet

El mensaje viral de Sophia desató una oleada de aplausos en línea. Los internautas elogiaron su franqueza y compromiso concreto, viéndola como un ejemplo de auténtica alianza que va más allá de la mera retórica.

Con su contundente declaración , «Lo que amamos proviene de la cultura negra», Sophia Bush nos obliga a confrontar una verdad cultural obvia, aunque a menudo ignorada. Su llamado a una alianza concreta, en lugar de consumista, reaviva el debate sobre la responsabilidad de los privilegiados. Es un mensaje contundente que nos recuerda que celebrar una cultura también significa defenderla.