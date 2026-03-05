"Lo que amamos viene de la cultura negra": esta actriz reaviva el debate sobre la influencia cultural

Léa Michel
@sophiabush/Instagram

En los Premios NAACP Image*, la actriz, productora y activista estadounidense Sophia Bush pronunció un conmovedor discurso sobre la importancia de la alianza blanca, instando a sus colegas a apoyar activamente la cultura negra que consumen con entusiasmo. Su discurso activó las redes sociales y reavivó el debate sobre el reconocimiento cultural.

*Los Premios NAACP Image son premios estadounidenses que reconocen obras de cine, televisión, música y literatura. Desde 1967, han honrado anualmente a las producciones y artistas más destacados de la comunidad afroamericana en estos diversos campos.

Un mensaje contundente en los NAACP Image Awards

Presente con su amiga y socia Nia Batts, Sophia Bush habló con franqueza con Refinery29 : «Todo lo que amamos de Estados Unidos proviene de la cultura negra... La gente blanca debe defender a la gente negra de la misma manera que defiende la cultura negra». Hizo un llamado urgente: «Dados los poderes fácticos y lo que está sucediendo con las comunidades negras y racializadas en nuestro país, debemos tomar cartas en el asunto».

Un discurso que rechaza el "entretenimiento pasivo". Sophia Bush no duda en contextualizar su discurso con la situación actual del país, enfatizando que el momento es crucial para la solidaridad activa. Su discurso en los Premios de Imagen de la NAACP, que celebran los logros de las personas de color, cobra especial relevancia en este clima de tensión.

Reacciones entusiastas en Internet

El mensaje viral de Sophia desató una oleada de aplausos en línea. Los internautas elogiaron su franqueza y compromiso concreto, viéndola como un ejemplo de auténtica alianza que va más allá de la mera retórica.

Con su contundente declaración , «Lo que amamos proviene de la cultura negra», Sophia Bush nos obliga a confrontar una verdad cultural obvia, aunque a menudo ignorada. Su llamado a una alianza concreta, en lugar de consumista, reaviva el debate sobre la responsabilidad de los privilegiados. Es un mensaje contundente que nos recuerda que celebrar una cultura también significa defenderla.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
En París, el "extraño" vestido de Diane Kruger divide a los internautas
Article suivant
"Todo lo que veo es odio": Esta actriz rompe el silencio sobre el acoso en línea

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Todo lo que veo es odio": Esta actriz rompe el silencio sobre el acoso en línea

En los Premios al Actor de 2026, Odessa A'zion, la nueva estrella de la película estadounidense "Marty Supreme",...

En París, el "extraño" vestido de Diane Kruger divide a los internautas

La actriz y modelo alemana Diane Kruger causó sensación recientemente en la Gran Cena del Louvre con un...

Con un vestido atrevido, la figura de esta modelo húngara cautiva las miradas.

Barbara Palvin Sprouse y su marido Dylan Sprouse iluminaron la Gran Cena en el Louvre de París a...

A sus 50 años, Charlize Theron reafirma su libertad estilística

En París, Charlize Theron demostró recientemente una vez más que es una de las figuras más influyentes del...

Kristen Stewart hace un regreso retro inesperado con este peinado icónico

Cambiar de look sin sacrificarlo todo: ese es el arte que Kristen Stewart domina a la perfección. En...

"Muy elegante": Deva Cassel hace una aparición impactante

La modelo y actriz franco-italiana Deva Cassel, hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel, iluminó la primera fila...