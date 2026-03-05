Eileen Gu, la campeona olímpica estrella de la Semana de la Moda

Conocida por sus logros en esquí acrobático, Eileen Gu también se ha convertido en una de las atletas más visibles del mundo de la moda. La campeona olímpica participa en numerosas ocasiones en importantes eventos de moda. Su presencia en la Semana de la Moda de París, en particular en la Gran Cena del Louvre, ilustra la creciente influencia de esta atleta, que también se ha convertido en un icono mediático.

Un campeón olímpico convertido en figura mediática

Eileen Gu se ha consolidado en los últimos años como una de las atletas más destacadas del esquí acrobático. Nacida en 2003 en Estados Unidos, de padre estadounidense y madre china, comenzó a practicar deportes de nieve desde muy joven. Saltó a la fama durante la temporada 2020-2021 al ganar varias competiciones internacionales.

Su fama se acrecentó aún más en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, donde ganó tres medallas: dos de oro y una de plata. Posteriormente, confirmó su estatus en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde brilló una vez más y vio cómo su popularidad se mantenía en su apogeo. Estas actuaciones la convierten en una de las esquiadoras de estilo libre más condecoradas de su generación en las pruebas olímpicas de su disciplina.

Una presencia notable en la Semana de la Moda de París

Más allá de sus logros deportivos, Eileen Gu es ahora una invitada habitual en los principales eventos de moda. Durante la Semana de la Moda de París, asistió a la Gran Cena en el Louvre, un evento organizado paralelamente a los desfiles que reunió a numerosas personalidades del mundo de la moda y la cultura.

Su presencia en este tipo de eventos ilustra la creciente conexión entre el mundo del deporte y el lujo. Atletas y casas de moda colaboran cada vez con más frecuencia, y los atletas suelen encarnar valores como el rendimiento, la excelencia y la influencia internacional.

Colaboraciones con importantes casas de moda

La popularidad de Eileen Gu trasciende el mundo del deporte. Gracias a su fama mundial y presencia mediática, colabora con varias marcas importantes. Se la asocia notablemente con empresas como Red Bull, Louis Vuitton y Tiffany & Co., convirtiéndose en la imagen de sus campañas y participando en sus eventos. Estas colaboraciones ilustran la estrategia de muchas marcas de lujo que se valen de personalidades del deporte para llegar a un público más amplio e internacional.

Una estrella particularmente influyente en China

Otro factor explica el alcance de su influencia: la popularidad de Eileen Gu en China. En 2019, la esquiadora decidió representar a China en competiciones internacionales, manteniendo al mismo tiempo sus vínculos con Estados Unidos. Esta decisión aumentó significativamente su visibilidad en el país, donde se convirtió en una figura mediática muy seguida, especialmente en redes sociales y campañas publicitarias.

Según el ranking publicado por Forbes, sus ingresos por colaboraciones y contratos publicitarios han superado con creces sus ganancias deportivas. Para 2025, habrían alcanzado aproximadamente los 23 millones de dólares, lo que la sitúa entre las deportistas mejor pagadas.

Cuando el deporte se encuentra con la moda

La trayectoria profesional de Eileen Gu ilustra una tendencia más amplia: la convergencia de los mundos del deporte, la moda y el entretenimiento. Numerosos atletas participan ahora en desfiles de moda, campañas publicitarias y eventos para grandes marcas. Su imagen contribuye a realzar el atractivo de estas marcas ante el público internacional. En este contexto, Eileen Gu destaca como una de las figuras más destacadas de esta nueva generación de atletas capaces de triunfar tanto en el mundo del deporte como en la industria de la moda.

Campeona olímpica y figura mediática, Eileen Gu se ha consolidado como una figura clave en la intersección del deporte y la moda. Su presencia en la Semana de la Moda de París confirma el alcance de su influencia, mucho más allá de las pistas de esquí.