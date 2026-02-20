"Siempre nos confunden": el parecido entre estas dos actrices enloquece a los internautas

Shailene Woodley y Grace Van Patten, dos actrices estadounidenses en ascenso, están generando revuelo por su sorprendente parecido, que deja perplejos a los fans. En una entrevista reciente , la propia estrella de "Divergente" se refirió a Grace Van Patten como su "gemela", confirmando que ambas encuentran divertidas estas repetidas confusiones.

Un parecido que se remonta a una época en la que persiste.

Shailene Woodley y Grace Van Patten comparten el cabello castaño ondulado y una sonrisa traviesa que las hace casi idénticas en las fotos. Durante la promoción de la segunda temporada de "Paradise", Shailene se rió cuando un reportero le preguntó: "Nos llamamos '¡Eh, gemela!' cada vez que nos vemos porque todos se dan cuenta. Nos confunden constantemente ". Grace, protagonista de la serie "Tell Me Lies", ya había bromeado al respecto en el podcast " Call Her Daddy ", admitiendo que a menudo la confundían con Shailene en sus inicios.

Los fanáticos están locos en las redes sociales

Internet explotó de reacciones: "Cuando vi a Grace por primera vez, pensé que era Shailene", escribió un usuario, mientras que otro sugirió: "¡Deberían interpretar a hermanas!". Los comentarios inundaron los videoclips de la entrevista, con frases como "Son tan parecidas, es una locura" o "Grace es Shailene hace 10 años". Este parecido divirtió tanto como intrigó, aumentando la visibilidad de ambas actrices.

No me dicen que no hay un parecido entre Grace van patten y shailene woodley SON IGUALES pic.twitter.com/L3MS7EpBuH — selee❤️‍🔥VI A TAYLOR (@guiltysirn13) 28 de enero de 2026

Carreras paralelas y prometedoras

Shailene Woodley, un ícono de la década de 2010 gracias a "Divergente" y "Bajo la misma estrella", prepara su regreso en "Paraíso". Grace Van Patten, por su parte, triunfa en "Tell Me Lies", una serie cancelada tras tres temporadas, pero que dejó una huella imborrable. Más allá de sus similitudes físicas, las dos actrices también comparten un intenso estilo actoral que prioriza la vulnerabilidad sobre la sofisticación.

Shailene Woodley se ha consolidado como el rostro de una generación al retratar heroínas resilientes y profundamente humanas, muy alejadas de los arquetipos tradicionales de Hollywood. Grace Van Patten, por su parte, sigue esta tradición, pero también la actualiza. Sus respectivos éxitos dan testimonio del apetito del público por rostros que resulten familiares y, por lo tanto, profundamente creíbles.

En resumen, el parecido entre Shailene Woodley y Grace Van Patten trasciende generaciones de actrices y crea un fenómeno viral inesperado. ¡Una prueba de que, a veces, una simple mirada puede conectar a dos talentos y revolucionar internet!