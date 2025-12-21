"¿La nueva Madonna?": ¿Quién es Adela, el nuevo icono que está causando revuelo?

Adéla Jergová, cantante eslovaca de 22 años conocida como Adéla, es apodada por algunos como "la nueva Madonna" por su estilo y sus actuaciones audaces. Representa a una generación de estrellas pop contundentes, tan provocativas como cautivadoras, que a la vez reivindican una identidad artística única.

Desde sus orígenes hasta el reconocimiento internacional

Nacida en 2003 en Bratislava, Eslovaquia, Adéla creció rodeada de ballet en Moscú desde los tres años y Hannah Montana le inspiró a soñar con una carrera musical. Bailarina autodidacta, aprendió inglés viendo series de televisión estadounidenses y rápidamente se sintió "americanizada", lo que la diferenció de la conservadora sociedad eslovaca. De adolescente, se unió al Ballet Estatal de Viena y luego se mudó a Londres y Los Ángeles para desarrollar su carrera.

En 2023, participó en Dream Academy, un programa de supervivencia, donde fue eliminada prematuramente a pesar de interpretar "Pink Venom" del grupo femenino surcoreano de K-pop Blackpink. Esta experiencia, que ella describe como "el peor año de su vida", la catapultó al estrellato gracias a la docuserie de Netflix "Pop Star Academy: Katseye".

Una carrera explosiva y colaboraciones prestigiosas

Adéla lanzó su carrera en solitario en 2024 con "Homewrecked", elogiado por la revista Out, seguido de "Superscar". En 2025, la artista, música y cantautora canadiense Grimes la contactó a través de TikTok para coproducir "MachineGirl", que incluía un videoclip con Sofia Wylie y un cameo de la productora. Firmó con Capitol Records y lanzó "DeathByDevotion" (producido por Dylan Brady), seguido de su EP "The Provocateur" en agosto, y abrió el concierto de Demi Lovato en 2026.

Por qué la comparan con Madonna… y por qué destaca

Muchos ven a Adéla como una "nueva Madonna" por sus letras sobre el placer, su coreografía provocadora y su actitud rebelde que desafía las normas. Al igual que la Reina del Pop, fusiona el pop explosivo con el dance. Sin embargo, Adéla insiste en su "estilo único e incomparable": sus letras exageran su vida real de forma teatral, y su música pop incorpora armonías sofisticadas. No imita, reinventa.

En resumen, Adéla representa un sonido pop liberado, queer-friendly y global, nacido en la era de TikTok y los realities. Su meteórico ascenso —de ser eliminada de los realities a ser artista firmada por Capitol— demuestra que no es una simple imitadora: es una auténtica heredera que forja su propia leyenda.