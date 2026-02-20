Cindy Crawford celebra su 60 cumpleaños con un look sacado de los años 90

Cindy Crawford demuestra una vez más que el estilo no tiene edad. La icono de la pasarela celebró su cumpleaños con una elegancia atemporal al reinterpretar un look inspirado en los 90, la década que la convirtió en una superestrella mundial.

Una celebración marcada por la nostalgia chic

La modelo estadounidense inauguró sus celebraciones con una sesión de fotos para su marca de belleza en Santa Mónica. Luciendo un vestido lencero de seda morado eléctrico, cautivó de inmediato a sus fans. Esta elección de moda evocó los looks más hermosos de la era de las supermodelos, una mezcla de sensualidad y sencillez. Las imágenes publicadas en Instagram recuerdan los deslumbrantes inicios de la modelo en los 90, una década en la que el vestido lencero dominó las alfombras rojas y las portadas de revistas.

Una mirada dual, a medio camino entre la elegancia y la naturalidad.

Para el resto de la sesión, Cindy Crawford cambió su vestido de seda por un atuendo mucho más relajado: un suéter de punto blanco metido por dentro de unos vaqueros descoloridos de cintura alta. Este regreso a un estilo casual-chic ilustra a la perfección el equilibrio que siempre ha logrado entre sofisticación y accesibilidad. Ya sea luciendo su característico peinado voluminoso o dejándose llevar libremente, la supermodelo lució un maquillaje radiante, reflejo del estilo californiano que ha encarnado durante décadas.

En resumen, Cindy Crawford decidió celebrar su cumpleaños como vivió su carrera: con gracia, modernidad y un toque de nostalgia. Al celebrar este cumpleaños con un vibrante morado, envía un mensaje claro: el carisma no tiene fecha de caducidad, por si alguien aún lo dudaba.