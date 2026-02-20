A los 50 años, Charlize Theron rompe su silencio sobre el "comportamiento inaceptable" en Hollywood.

Charlize Theron reflexiona sobre su carrera en Hollywood, denunciando "comportamientos inaceptables" que ya no toleraría. En una entrevista reciente con la revista AnOther , la actriz, productora y modelo sudafricana-estadounidense habla con franqueza sobre el sexismo en la industria, su necesidad de recuperar el control y cómo aborda ahora su profesión.

Una voz liberada

Charlize Theron relata haber experimentado humillación y falta de respeto en el set de rodaje desde sus inicios como modelo y luego como actriz. Describe audiciones, rodajes y sesiones de fotos donde algunos directores o fotógrafos adoptaron actitudes agresivas o intrusivas, que ahora describe como comportamientos "que ya no se pueden tolerar". Confiesa, por ejemplo, que recientemente tuvo que reprender a un fotógrafo que la tocó sin previo aviso con el pretexto de ajustarle la ropa, un gesto que ahora se niega a tolerar.

Del “trofeo” a la mujer que elige

Charlize Theron también explica que, en la década de 1990, la única manera de triunfar a menudo implicaba aceptar el papel de una mujer decorativa. Recuerda haber visto a actrices de su entorno rodar tres películas antes de ser consideradas "desechables", lo que la llevó a pensar desde el principio en una "estrategia de longevidad". Su obsesión, dice, era sorprender a la industria y demostrar que había "más que eso" tras la imagen rubia que se proyectaba sobre ella: "Soy una mujer adulta. Quiero tener cierto control sobre mi propio destino artístico".

Producir para recuperar el control

Charlize Theron enfatiza la importancia de convertirse en productora hace unos 25 años, en una época en la que las actrices no eran tomadas en serio en ese rol. Fascinada por los aspectos tras bambalinas del cine, quería participar en todo: elegir directores, escribir, editar, dirigir actores, para tener, en sus propias palabras, "un poco de control" sobre su propio destino artístico. Explica que ahora ve su trabajo en dos partes: la actriz "vulnerable y sensible" y la productora que protege esa vulnerabilidad y defiende la calidad de las películas a 9.000 metros de altura.

Envejecer, resistir y seguir desafiando el status quo

Charlize Theron se niega a temerle al envejecimiento, aunque reconoce los desafíos físicos que plantean los rodajes de películas de acción, como su próxima película, "Apex". Relata cómo llevó su cuerpo al límite, incluso terminando la película con lesiones que requirieron cirugía, pero sin comprometer su compromiso con la autenticidad y el realismo. Para ella, el reto, en la era de la inteligencia artificial y la estandarización de contenidos, es seguir creando obras que desafíen, exijan concentración y retraten a las mujeres en toda su complejidad emocional, lejos de clichés y estereotipos tranquilizadores.

En definitiva, Charlize Theron usa su plataforma para denunciar lo que muchos han mantenido en silencio durante mucho tiempo: la violencia cotidiana en Hollywood, la presión ejercida sobre las mujeres y su necesidad de recuperar el control de sus propias historias. Gracias a su franqueza, su compromiso como productora y su elección de papeles, se ha consolidado como una voz clave del cine contemporáneo.