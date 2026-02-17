Search here...

Con un vestido de encaje, Sofía Vergara confirma su estilo característico

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

La actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense Sofía Vergara celebró el Día de San Valentín con un vestido negro de encaje, fiel a su estilo característico. Este vestido de corsé escotado confirma su gusto por los looks de encaje calado, que suele lucir en eventos y salidas.

Un atuendo atrevido para el día de San Valentín

Para la ocasión, la actriz de "Modern Family" eligió un vestido negro de encaje, adornado con un corsé con delicados cortes que realzaba su figura. Un drapeado asimétrico y opaco le envolvía las caderas, añadiendo un toque de sofisticación al conjunto. Completó su atuendo con medias transparentes y optó por un peinado liso en un nuevo tono chocolate con leche, que realzaba su radiante tez. La actriz compartió estas fotos en Instagram, capturando el momento durante una divertida velada con amigos.

Su amor por el encaje del corsé

Esta elección forma parte de una tradición consolidada. Sofía Vergara ha lucido numerosos corsés de encaje, reinterpretando este clásico con una audacia inquebrantable: negro vaporoso en una salida reciente, blanco deslumbrante en el Gran Premio de Mónaco, marrón chocolate con vaqueros, o incluso negro sin tirantes con una falda plisada. Incluso ha experimentado con una versión de látex en el pasado. Con este vestido de San Valentín, eleva este material recurrente a un nuevo nivel de sofisticación, fusionando sensualidad y elegancia con naturalidad.

Un estilo personal consistente

A través de sus elecciones de vestuario, Sofía Vergara establece una estética reconocible al instante, combinando hábilmente encaje y corsés para crear siluetas estructuradas y sensuales. Esta reciente publicación destaca su distintiva identidad de moda, basada en delicadas piezas caladas que luce con seguridad y elegancia en ocasiones festivas.

Con un vestido de encaje para San Valentín, Sofía Vergara reafirma su compromiso con el estilo de corsé transparente que la ha definido durante años. Lejos de ser una sorpresa, este atuendo demuestra una consistencia sartorial que combina la tradición personal con las ocasiones especiales.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
