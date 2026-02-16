La hija de Meryl Streep, Louisa Jacobson, causa sensación en la Semana de la Moda de Nueva York

Louisa Jacobson hizo recientemente una impactante aparición en la Semana de la Moda de Nueva York. La actriz y modelo estadounidense, conocida por su papel en la serie "The Gilded Age", sorprendió a todos con su debut en la pasarela neoyorquina.

Un primer desfile de moda muy seguido

En la presentación de la colección Otoño/Invierno 2026/2027 de la marca neoyorquina Eckhaus Latta, Louisa Jacobson desfiló por primera vez. Este fue un momento simbólico para la actriz, que amplió sus horizontes artísticos. Conocida por sus siluetas contemporáneas y su enfoque experimental en denim y prendas de punto, Eckhaus Latta es una figura destacada en la escena de la moda neoyorquina. Al unirse al elenco de la marca, Louisa Jacobson se alinea con una visión creativa que valora las personalidades fuertes, yendo mucho más allá de los modelos tradicionales.

Para este desfile, lució un look preppy chic: una camisa de rayas multicolor, una minifalda de tartán, tacones de tiras y un bolso de ante. Un conjunto acorde con el estilo que suele mostrar en sus apariciones públicas, una mezcla de clasicismo actualizado y toques atrevidos. Su presencia no pasó desapercibida, sobre todo porque compartió pasarela con otras figuras de renombre de la moda contemporánea. Esta incursión en el mundo de la pasarela marca una nueva etapa en una carrera ya muy seguida, en parte debido a su pasado familiar.

Una actriz ya bien establecida en la pantalla.

Antes de dar el salto a la pasarela, Louisa Jacobson alcanzó un gran reconocimiento gracias a la serie de HBO "The Gilded Age". Interpreta a Marian Brook, una joven de clase media que descubre los rígidos códigos de la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX. La serie, estrenada en 2022, le permitió a la actriz consolidar su lugar en el panorama televisivo estadounidense. Su interpretación de un personaje dividido entre la independencia y las limitaciones sociales fue elogiada por su precisión y sensibilidad.

Formada en artes dramáticas, Louisa Jacobson forjó su carrera paso a paso, lejos de ser simplemente una "hija de". Si bien su nombre llama la atención de forma natural, su trabajo en la pantalla demuestra un deseo de dejar huella a través de sus propias decisiones artísticas.

Una presencia regular en las primeras filas

Mucho antes de su debut en la pasarela, Louisa Jacobson ya era un rostro familiar en las Semanas de la Moda. Invitada a desfiles de casas como Calvin Klein, Khaite, Courrèges y Jason Wu, poco a poco se fue consolidando como una codiciada invitada de primera fila. Su estilo, a menudo descrito como preppy con un toque contemporáneo, juega con líneas estructuradas, capas y piezas andróginas. Esta consistencia sartorial contribuye a su imagen dentro de la industria, donde la línea entre actriz e icono de la moda es cada vez más difusa.

También participó en una campaña de primavera/verano para la marca neoyorquina Kallmeyer, posando con siluetas estilizadas y entalladas. Esta elección estética, alejada de los clichés chic, refuerza su posicionamiento dentro de una moda intelectual y minimalista.

Un nuevo paso en un viaje multifacético

Ser hija de Meryl Streep conlleva cierta exposición. La actriz ganadora del Óscar, famosa por su papel de Miranda Priestly en "El diablo viste de Prada" (2006), ha dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo. Louisa Jacobson está forjando su propio camino, sin pretender replicar el legado de su madre. Si bien su madre dejó huella en el cine con una trayectoria excepcional, ella explora diversos caminos, desde la televisión hasta las colaboraciones en el mundo de la moda. Su aparición en la Semana de la Moda de Nueva York demuestra un interés personal y definido por este entorno creativo.

Este primer desfile podría, sin duda, abrir camino a otros proyectos en el mundo de la moda. Cada vez más actrices desfilan o se convierten en embajadoras de marcas, difuminando las fronteras entre disciplinas artísticas. Para Louisa Jacobson, esta incursión parece formar parte de un enfoque exploratorio. Su actuación en la Semana de la Moda de Nueva York sin duda confirma su estatus como estrella emergente, en la intersección del cine y el diseño de moda.

Al desfilar para Eckhaus Latta durante la Semana de la Moda de Nueva York, Louisa Jacobson alcanzó un hito simbólico. Reconocida ya como una actriz prometedora, ahora consolida su lugar en el mundo de la moda. Entre su prestigiosa herencia y su trayectoria personal, forja su propio camino a su propio ritmo, bajo la atenta mirada de profesionales de la industria y del público.