A los 44 años, Meghan Markle reflexiona sobre la coloración del cabello que considera su "mayor error capilar".

Naila T.
Meghan Markle reflexiona sobre una experiencia capilar que no salió como estaba prevista, pero que sobre todo ilustra una verdad universal: tu cabello es tuyo y no hay verdaderos "pasos en falso".

Una coloración de cabello casera que salió mal

Fue en un episodio de su podcast, "Confesiones de una Fundadora", donde Meghan Markle compartió su anécdota. Durante la pandemia, el cierre de las peluquerías la llevó a probar la coloración capilar casera, que pedía por internet. Como muchas, experimentó a fondo en casa con la esperanza de recuperar sus luminosas mechas castañas. Sin embargo, el resultado distó mucho de lo que esperaba: un negro intenso y uniforme, sin matices. Según ella, fue su "mayor error capilar".

Sin embargo, este término requiere una aclaración. ¿Un "paso en falso" comparado con qué? ¿Con los estándares, las tendencias o los hábitos personales? En realidad, la belleza no tiene reglas estrictas, y cada experimento, incluso uno sorprendente, forma parte del proceso. Lo que importa es que te sientas bien con tu cabello, tus elecciones y tus colores.

Llamando a un experto: Serge Normant

Ante el tono excesivamente oscuro, Meghan Markle recurrió a su peluquero de toda la vida, Serge Normant, quien está acostumbrado a trabajar con celebridades. Según él, los tintes oscuros pueden intensificar el color más de lo esperado, especialmente en cabellos previamente tratados, y la fibra capilar puede absorber los pigmentos de forma desigual. Un recordatorio útil, dice, es que incluso los profesionales pueden encontrarse con sorpresas con los productos caseros.

Cabello que se ha convertido en una firma

Desde su debut en la serie "Suits", Meghan Markle siempre ha lucido un castaño oscuro con reflejos sutiles. Sus peinados —recogidos voluminosos, ondas naturales o moños bajos— se han convertido en su estilo característico. Este episodio demuestra que ninguna figura pública es inmune a un descuido capilar. Incluso un cabello que luce "perfecto" en Instagram o en revistas puede tener sus momentos impredecibles.

Lecciones de un supuesto "paso en falso"

Esta experiencia no solo es divertida de contar; ilustra una realidad compartida durante la pandemia. Muchas probaron la coloración capilar en casa y descubrieron que el cabello a veces reacciona de forma diferente según su color y textura de base. Los pigmentos oscuros pueden ser sorprendentes, y la sutileza no siempre está garantizada.

Desde entonces, Meghan Markle ha recuperado su característico look castaño, peinada profesionalmente, y comparte algunos consejos para mantener el volumen y la manejabilidad: spray texturizante, peinado suave y técnicas sencillas pero efectivas. Demuestra que un contratiempo capilar nunca es permanente e incluso puede inspirar nuevas ideas para disfrutar del cabello.

Sobre todo, su historia nos recuerda que nadie puede juzgar con certeza qué constituye un "paso en falso" en belleza. Las tendencias evolucionan, los estándares cambian y la libertad de reinventarse sigue siendo primordial. Lo que importa es lo que amas, lo que te hace sentir bella y segura.

En definitiva, la anécdota de Meghan Markle es más que la historia de un desastre con la coloración del cabello: es un mensaje de libertad y autocompasión. Tus elecciones capilares, ya sean acertadas o sorprendentes, no definen tu valor ni tu estilo. Meghan Markle lo demuestra con humor y franqueza: la belleza no tiene reglas, y cada cabellera merece ser celebrada.

Analizo las tendencias sociales que moldean nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras relaciones con el mundo. Lo que me motiva es comprender cómo las normas evolucionan y se transforman en nuestras vidas, y cómo los discursos sobre género, salud mental y autoimagen permean la vida cotidiana.
