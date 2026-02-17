"Tengo que gestionarlo todo": Esta actriz describe su "intenso" día a día como madre

Search here...

La actriz, presentadora de televisión y cantante estadounidense Keke Palmer comparte abiertamente su reto diario: compaginar una próspera carrera en cine, televisión y música con ser madre soltera de su hijo Leo, de dos años. En el estreno en Los Ángeles de su nueva serie, "The 'Burbs", contó a la revista People cómo compagina este estilo de vida multitarea, bromeando con que literalmente tiene "tres versiones de sí misma" para que todo funcione.

Una organización meticulosamente planificada

"Es muchísimo. Desde que nació mi hijo, me he vuelto aún más consciente de mis elecciones de proyectos y de cómo gestiono mi tiempo", admite Keke Palmer. La actriz, cantante y presentadora de televisión enfatiza la importancia de un equipo sólido para orquestar este ritmo frenético: "Me encanta todo lo que hago, pero siempre me aseguro de poder organizarlo todo, porque es intenso, pero me encanta. (...) Tengo que asegurarme de poder gestionarlo todo".

Leo, su más maravilloso maestro de vida

Keke describe el rápido crecimiento de Leo —de un bebé mudo a un niño con "sus propias palabras, opiniones y personalidad"— como una lección magistral. "Me está enseñando, sobre todo, a relajarme y a vivir la vida al máximo", confiesa. Para Keke, la maternidad es como un espejo: "Te refleja tu propia vida, pero también te permite darte lo que necesitas. Es una verdadera bendición. Mi hijo lo es todo para mí".

Un papel de madre catártica en la pantalla

En "The 'Burbs'", una nueva versión de terror de la comedia de 1989 protagonizada por Tom Hanks, Keke interpreta a Samira, una joven madre que enfrenta los desafíos del posparto y relaciones complicadas. "Fue catártico. Samira vive experiencias que yo he vivido: el posparto, la vulnerabilidad emocional tras dar a luz. Pude sumergirme de lleno en el papel, ¡sobre todo en el aspecto de terror!", explica.

Keke Palmer transforma los desafíos de ser madre soltera y una carrera exitosa en un motor de cambio. Entre una organización impecable, un amor incondicional por Leo y roles que conectan con la persona, demuestra que es posible abrazarlo todo —carrera, familia, autenticidad— con intención y humor. Una madre inspiradora y multitarea.

