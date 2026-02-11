Search here...

Angelina Jolie hizo una sorprendente aparición en París, luciendo un vestido plateado.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Tras mantener un perfil bajo durante varios meses, Angelina Jolie hizo una impactante reaparición en París en el estreno de la película "Couture", su primera aparición en la alfombra roja de 2026. Fiel a su estilo atemporal, la actriz estadounidense cautivó a fotógrafos y fans con un suntuoso vestido plateado de Givenchy, diseñado por Sarah Burton.

Un regreso elegante

En la alfombra roja parisina, Angelina Jolie optó por un look minimalista y sofisticado, realzado por un maquillaje radiante y un peinado voluminoso: un brushing clásico pero efectivo. Con este look, la actriz parece reconectar con la elegancia que forjó su leyenda, lejos de las apariencias más discretas de los últimos años.

Un intenso período creativo para la actriz

Aunque Angelina Jolie ha sido poco común en la alfombra roja últimamente, no ha sido por falta de trabajo. En los últimos meses, ha participado en varios proyectos cinematográficos. En otoño, por ejemplo, rodó "Anxious People", una adaptación de la novela de Fredrik Backman, y se prepara para aparecer en el thriller "Sunny", donde interpreta a una madre dispuesta a todo para proteger a sus hijos de un narcotraficante.

También se están desarrollando otras dos películas: "Maude v. Maude", una película de acción protagonizada por Halle Berry, y "The Initiative", un thriller de espías dirigido por Doug Liman ("Mr. & Mrs. Smith"). Estos proyectos marcan el esperado regreso de Angelina a papeles importantes, un género que domina desde "Salt" y "Wanted".

En definitiva, Angelina Jolie parece acercarse al 2026 con un equilibrio excepcional: gracia en la alfombra roja y firmeza en sus decisiones profesionales. Su reciente aparición en París no fue solo un "momento de moda", sino una declaración silenciosa: a pesar de las tormentas personales, Angelina Jolie sigue siendo un ícono resiliente, capaz de brillar en un mundo a menudo más oscuro que deslumbrante.

