¿Por qué la foto de Dua Lipa con patatas fritas genera tanta discusión en Francia?

Fabienne Ba.
La cantautora británico-albanesa-kosovar Dua Lipa compartió recientemente en Instagram una foto de su cesta de la compra con varias bolsas de patatas fritas de la marca francesa, lo que causó un sorprendente revuelo en redes sociales y en los medios franceses. Esta simple instantánea le dio a la marca bretona de aperitivos una visibilidad inesperada.

Una simple publicación, un gran impacto

El 9 de febrero de 2026, Dua Lipa publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram , incluyendo una de una cesta llena de patatas fritas Brets de varios sabores. Nada más indicaba dónde se tomó la foto ni en qué contexto. Para muchos internautas franceses, este detalle captó inmediatamente su atención: la presencia de un producto local tan apreciado en la vida cotidiana de una artista internacional se percibía como un guiño lúdico y halagador a una especialidad francesa.

Una reacción colectiva y divertida

En Francia, internautas, medios de comunicación e incluso ejecutivos de marcas se tomaron el evento con humor y entusiasmo, destacando el contraste entre la fama internacional de la cantante y la simpleza de una bolsa de papas fritas. Esta combinación de lo inusual y el reconocimiento local contribuyó a que la foto se convirtiera en un tema de conversación muy popular.

Una marca bretona en el punto de mira

Brets, empresa con sede en Pontivy y con varias décadas de actividad, no previó una atención tan amplia más allá de sus canales habituales. Su director general explicó que le sorprendieron las reacciones, recibidas especialmente a través de mensajes de clientes y amigos. Para la marca, es un gran revuelo, aunque el impacto concreto en las ventas sigue siendo difícil de medir. Brets, por su parte, republicó la foto rápidamente, aprovechando con humor esta inesperada exposición.

En definitiva, esta situación ilustra la importancia que una sola imagen publicada por una celebridad con decenas de millones de seguidores en redes sociales puede tener para una marca, incluso una pequeña o local. En la era de las redes sociales, la línea entre el marketing tradicional y los fenómenos virales es cada vez más difusa: una instantánea de la vida cotidiana puede catapultar un producto a la fama mundial.

