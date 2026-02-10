Un exfutbolista internacional sorprende con una hazaña acrobática en el agua

Laure Boulleau, exfutbolista internacional francesa y comentarista de Canal+, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una acrobacia en el mar, recordándoles que su talento futbolístico sigue vigente (por si alguien lo dudaba). Publicado recientemente en su cuenta de Instagram @laureboulleauofficiel, el video muestra una volea, casi una voltereta, que ha generado un aluvión de comentarios.

Un par de tijeras volcadas desde un barco

Durante un paseo en velero, Laure Boulleau salta alto, da una voltereta en el aire y golpea la pelota con una perfecta tijera acrobática. El movimiento fluido y potente aterriza en el agua entre los vítores de sus compañeros. "Los paseos en velero nunca son relajantes para mí, jajaja", escribió con humor en el video, que ya acumula millones de visualizaciones y más de 77.000 "me gusta".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Boulleau (@laureboulleauofficiel)

Los fans se vuelven locos: "¡Balón de Oro!"

Laure Boulleau, comentarista del Canal Football Club (65 partidos con Francia, seis veces subcampeona de la liga francesa con el PSG), es un icono del fútbol femenino francés, capaz de convertir un simple partido de playa en un fenómeno viral. Las reacciones no paran, una mezcla de admiración y humor: "¡Se merece el Balón de Oro!" , "¡Increíble!" , "Siempre con tanta clase, incluso en el mar". La atención se centra en su destreza técnica, aclamada por todos como un improvisado "gol del año".

En resumen, esta proeza acuática acrobática evoca el estilo de Laure Boulleau en la cancha: técnica, audacia y una sonrisa. Un video que se ha vuelto viral por las buenas razones —puro talento— y que demuestra que las vacaciones de un campeón nunca son ordinarias.