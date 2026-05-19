Junto a la piscina, Elizabeth Hurley da sus consejos sobre cómo posar para las fotos.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley es un icono indiscutible de la fotografía veraniega. Recientemente compartió en Instagram su mejor consejo para tomar fotos increíbles junto a la piscina.

Una publicación de Instagram que está generando reacción

Elizabeth Hurley domina el arte de la selfie bronceada. Publicó una serie de fotos junto a la piscina en su cuenta de Instagram, donde posa relajándose bajo el sol. Lejos de limitarse a compartir estas imágenes, las acompañó con un mensaje que rápidamente se convirtió en un consejo práctico para quienes temen tomarse fotos en la playa. Este enfoque amigable y humorístico generó de inmediato una oleada de reacciones entusiastas entre sus seguidores.

Su consejo número uno: acuéstese

En el pie de foto de su publicación, Elizabeth Hurley va directo al grano: "Que te fotografíen puede dar miedo, así que aquí va mi consejo número uno: ¡¡ACUÉNTATE!!". La actriz destaca la efectividad de esta postura: en posición horizontal, el cuerpo se estira de forma natural y los ángulos que suelen causar inseguridad desaparecen como por arte de magia. Según Elizabeth Hurley, es el truco definitivo, al alcance de todos, sin necesidad de filtros ni iluminación de estudio.

Las gafas de sol, "aliadas indispensables"

El segundo pilar del método Hurley: las gafas de sol. Este accesorio veraniego cumple una doble función en su técnica. Obviamente, protege los ojos de la luz solar directa, pero también añade un toque de estilo a la fotografía, proyectando al instante una imagen de seguridad. Combinadas con la postura reclinada, las gafas de sol completan una sencilla fórmula, según Elizabeth Hurley: una foto elegante y exitosa en segundos, sin preparativos excesivos ni puestas en escena complicadas.

Un mensaje que necesita ser calificado

Elizabeth Hurley se ha consolidado como una figura destacada en el mundo del modelaje y el cine, especialmente gracias a sus papeles en "Austin Powers" y "Bedazzled", así como a su larga colaboración con Estée Lauder. Además, dirige su propia marca de trajes de baño, Elizabeth Hurley Beach. Esta publicación, por lo tanto, da continuidad a la línea que la actriz británica ha cultivado durante años.

Sin embargo, es importante recordar un punto crucial: no existe una forma "correcta" de posar, ni un cuerpo que deba "optimizarse" para la fotografía. Cada persona es libre de mostrarse tal como es, sin intentar "corregir" su postura ni "engañar" al ángulo de la cámara. Las fotos no deben convertirse en una fuente de presión ni de comparaciones: no hay necesidad de tumbarse, contorsionarse ni seguir reglas no escritas para "salir bien en una foto". Lo más importante es sentirse cómodo, sin convertir la sesión de fotos en un ejercicio de perfección.

En definitiva, si bien los consejos de Elizabeth Hurley pueden inspirar ideas sencillas para tomar fotografías, no deben convertirse en un conjunto de reglas a seguir ni en un criterio de validación. Una imagen exitosa no tiene por qué ajustarse a reglas precisas: puede simplemente reflejar un momento, un estado de ánimo o la espontaneidad, sin ninguna puesta en escena particular.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
A sus 60 años, esta cantante acapara todas las miradas con un vestido metalizado.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 60 años, esta cantante acapara todas las miradas con un vestido metalizado.

En Las Vegas, la cantante canadiense de música country Shania Twain protagonizó una de las apariciones más comentadas...

A sus 53 años, la actriz Sofía Vergara causa sensación con un atuendo vintage.

La actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense Sofía Vergara convirtió su fin de semana en Las...

La actriz Lindsay Lohan luce una falda de cuero en un llamativo conjunto negro.

La actriz estadounidense Lindsay Lohan causó gran revuelo en Nueva York durante la presentación de la colección Crucero...

El vestido rojo de la modelo Bella Hadid cautiva a los usuarios de internet.

La modelo estadounidense Bella Hadid causó revuelo en Instagram al compartir una foto de un vestido rojo con...

A sus 44 años, Sienna Miller habla sobre los retos de la maternidad tras el nacimiento de su tercer hijo.

Tres semanas después de dar a luz a su tercer hijo, la actriz británico-estadounidense Sienna Miller hizo una...

"Le sienta mejor a ella que a los hombres": a sus 56 años, Jennifer Lopez reinventa el traje extragrande.

La cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez acaba de publicar un Reel en su cuenta de Instagram que...