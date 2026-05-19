Junto a la piscina, Elizabeth Hurley da sus consejos sobre cómo posar para las fotos.

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley es un icono indiscutible de la fotografía veraniega. Recientemente compartió en Instagram su mejor consejo para tomar fotos increíbles junto a la piscina.

Una publicación de Instagram que está generando reacción

Elizabeth Hurley domina el arte de la selfie bronceada. Publicó una serie de fotos junto a la piscina en su cuenta de Instagram, donde posa relajándose bajo el sol. Lejos de limitarse a compartir estas imágenes, las acompañó con un mensaje que rápidamente se convirtió en un consejo práctico para quienes temen tomarse fotos en la playa. Este enfoque amigable y humorístico generó de inmediato una oleada de reacciones entusiastas entre sus seguidores.

Su consejo número uno: acuéstese

En el pie de foto de su publicación, Elizabeth Hurley va directo al grano: "Que te fotografíen puede dar miedo, así que aquí va mi consejo número uno: ¡¡ACUÉNTATE!!". La actriz destaca la efectividad de esta postura: en posición horizontal, el cuerpo se estira de forma natural y los ángulos que suelen causar inseguridad desaparecen como por arte de magia. Según Elizabeth Hurley, es el truco definitivo, al alcance de todos, sin necesidad de filtros ni iluminación de estudio.

Las gafas de sol, "aliadas indispensables"

El segundo pilar del método Hurley: las gafas de sol. Este accesorio veraniego cumple una doble función en su técnica. Obviamente, protege los ojos de la luz solar directa, pero también añade un toque de estilo a la fotografía, proyectando al instante una imagen de seguridad. Combinadas con la postura reclinada, las gafas de sol completan una sencilla fórmula, según Elizabeth Hurley: una foto elegante y exitosa en segundos, sin preparativos excesivos ni puestas en escena complicadas.

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