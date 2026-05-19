A sus 60 años, esta cantante acapara todas las miradas con un vestido metalizado.

En Las Vegas, la cantante canadiense de música country Shania Twain protagonizó una de las apariciones más comentadas en la 61.ª edición de los Premios de la Academia de Música Country. Como presentadora del evento por primera vez, optó por un look deslumbrante: un largo vestido plateado de lentejuelas adornado con un brillante estampado animal. Esta aparición reflejó a la perfección su estilo: abrazar la luz, moverse con ella y crear una presencia a la vez retro y profundamente contemporánea.

Un vestido plateado, todo en luz

El elemento central de este look fue un largo vestido plateado, completamente cubierto de lentejuelas, que caía en cascada hasta el suelo y captaba toda la luz en la alfombra roja. Sin tirantes, presentaba un corte recto que estructuraba el busto a la vez que dejaba ver con elegancia los hombros de Shania Twain. La densidad de las lentejuelas le confería a la prenda un brillo casi metálico, que recordaba la época dorada del pop y la música country de décadas pasadas. El drapeado fluido y cuidadosamente elaborado le otorgaba al vestido una cualidad casi escultórica.

Lo que hace que este atuendo sea tan único es, ante todo, su diseño. Una silueta animal estilizada se crea directamente a partir de las lentejuelas que cubren toda la tela, en un sutil degradado de tonos plateados y grises. El estampado animal, un clásico de la moda campestre, se reinventa aquí de una manera gráfica y decididamente moderna: no un motivo superpuesto, sino una composición verdaderamente luminosa que parece revelarse con cada movimiento de Shania Twain.

Guantes de cuero con tachuelas, un sello distintivo y llamativo.

Para completar su look, Shania Twain optó por unos guantes negros completamente cubiertos de tachuelas. Esta elección audaz e inesperada contrasta con la suavidad del vestido metalizado y sitúa la silueta en una fascinante tensión estilística entre el rigor del rock y el deslumbrante espectáculo del show. Lejos de ser un detalle insignificante, este elemento de vestuario estructura el conjunto: alarga el brazo, atrae la mirada y añade un toque de audacia.

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Joyas y acabados preciosos

Para sus joyas, Shania Twain optó por pendientes colgantes a juego con un collar, añadiendo un toque de sofisticación sin recargar el conjunto. La elección de un conjunto de joyas perfectamente armonizado, en lugar de una profusión de piezas, demuestra una sobriedad que se refleja en la paleta de colores general del atuendo. El plateado y el gris predominan en todo el conjunto, creando una unidad cromática que realza el impacto visual sin generar una sensación de dispersión.

El regreso del flequillo, un sello distintivo de belleza.

En cuanto a su peinado, Shania Twain deslumbró en la alfombra roja con una auténtica transformación: un flequillo recto y perfectamente cortado que enmarca su rostro y le aporta un aire fresco y renovado. Bajo este nuevo flequillo, su larga melena castaña cae en cascada hasta sus hombros. Este cambio demuestra su capacidad para reinventarse constantemente sin perder jamás su esencia.

Una apariencia llena de presencia

Esta aparición cuenta una historia: al asumir por primera vez el rol de presentadora en los Premios ACM, Shania Twain quiso conmemorar la ocasión con un atuendo que reflejara su doble identidad como ícono del country y figura del pop. La elección de un vestido metalizado con estampado animal, combinado con accesorios gráficos, condensa esta doble identidad con una elegancia singular.

Esta aparición en Las Vegas el 17 de mayo de 2026 quedará sin duda como uno de los momentos de moda más memorables de los Premios ACM de este año. Más allá de una simple elección de vestuario, Shania Twain ofreció una demostración de presencia estilística: probó que el brillo, el resplandor y la audacia no tienen edad.