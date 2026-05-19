A sus 53 años, la actriz Sofía Vergara causa sensación con un atuendo vintage.

La actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense Sofía Vergara convirtió su fin de semana en Las Vegas en un auténtico desfile de moda. Publicó en Instagram un atuendo que reinterpreta magistralmente el estilo clásico de Hollywood.

Un fin de semana festivo en el corazón de Las Vegas.

Sofia Vergara compartió una foto en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral. La actriz, que saltó a la fama con "Modern Family", disfrutaba de una escapada a la capital del entretenimiento de Estados Unidos y se regaló una elegante velada en Omnia Day Club, uno de los locales más populares del Strip. Con la simple leyenda "¡Fin de semana en Las Vegas! @omniadayclub", la publicación generó de inmediato una avalancha de reacciones de admiración, y sus seguidores elogiaron su "belleza magnética" con un sinfín de comentarios halagadores.

Un vestido marrón que realza la figura con un escote pronunciado.

Para esta ocasión, Sofía Vergara optó por un vestido ajustado en un intenso color marrón chocolate. Fiel a su estilo ceñido, el vestido realzaba sus curvas a la perfección. Esta elección de un tono profundo, alejado del brillo ostentoso que a veces se asocia con Las Vegas, le confiere al conjunto una sofisticación discreta y exquisita, muy distinta del glamour habitual. El marrón, color clave para la temporada 2026, se presenta aquí como una alternativa elegante al omnipresente negro de la ropa de noche.

Con este look, Sofía Vergara confirma que es una de las figuras más observadas de Hollywood. La actriz, que saltó a la fama internacional con la serie "Modern Family", continúa una carrera marcada por proyectos exitosos —incluida la serie de Netflix "Griselda"— mientras cultiva una imagen sofisticada y segura de sí misma.

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El ceño fruncido, un rasgo distintivo de la época dorada de Hollywood.

La verdadera fuerza de este vestido reside en su detalle más distintivo: un diseño plisado y fruncido que estructura toda la parte superior de la prenda. Esta técnica de costura, popularizada en las décadas de 1940 y 1950 por los vestidos de cóctel de la época dorada de Hollywood, evoca de inmediato las icónicas siluetas de Rita Hayworth, Ava Gardner y Marilyn Monroe.

El fruncido moldea la prenda de arriba abajo y le confiere un marcado aire retro. Al centrarse en este detalle, Sofía Vergara se inspira en un vestuario vintage, actualizándolo para 2026 y demostrando que la estética de antaño sigue inspirando a las estrellas contemporáneas.

Un maquillaje con tonos bronceados y un peinado liso completan la imagen.

En cuanto a belleza, Sofía Vergara optó por una armonía perfectamente equilibrada. Su piel luce un luminoso tono bronceado, sus ojos se realzan con un maquillaje definido y estructurado, mientras que sus labios se adornan con un suave tono nude, que complementa a la perfección la sofisticación de su vestido. Su larga melena oscura, peinada a la perfección con raya al medio, completa este look ultra refinado con una fluidez natural. Como accesorios, Sofía Vergara eligió unos pendientes llamativos y un bolso de mano texturizado, dos piezas impactantes que aportan ritmo al conjunto sin recargarlo.

Cuando lo vintage se encuentra con la elegancia moderna

Esta aparición nos recuerda una verdad que la industria de la moda conoce bien: lo vintage nunca pasa de moda. Los fruncidos, los escotes pronunciados, los tonos intensos y las siluetas esculturales forman parte de un lenguaje atemporal que las estrellas reinventan temporada tras temporada. Sofia Vergara sigue los pasos de estos iconos que saben inspirarse en los archivos del estilo de Hollywood para crear looks contemporáneos y a la vez con mucha historia.

En tan solo unas instantáneas compartidas en redes sociales, Sofía Vergara nos recuerda que es un icono de la moda indiscutible. Su vestido marrón con su característico fruncido plasma a la perfección un diálogo entre pasado y presente, entre la herencia de Hollywood y la elegancia contemporánea. Es una prueba más de que el estilo es atemporal y que los detalles vintage, cuando se lucen con seguridad, trascienden las décadas.