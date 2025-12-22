Con falda deportiva y tacones, Rihanna sigue fascinando tanto como siempre.

Rihanna lo demostró una vez más en una cena reciente en Los Ángeles: una sencilla falda deportiva puede convertirse en una prenda ultraglamorosa al combinarla con tacones. La cantante y empresaria sigue fascinando reinventando la ropa deportiva con total libertad.

Un look deportivo y chic perfectamente equilibrado

Vista en las calles de Los Ángeles, Rihanna lució una falda deportiva negra larga con rayas contrastantes que evocaban una pista de atletismo. Esta prenda, que en teoría podría parecer muy informal, adquirió sofisticación al instante gracias a unos tacones de punta con estampado de pitón.

En la parte superior, Rihanna optó por una prenda acogedora pero a la vez vanguardista: un polar con cremallera estilo Miu Miu y estampado a cuadros, inspirado en el mundo del outdoor y el gorpcore, que ella misma readaptó. El resultado: un conjunto a medio camino entre la ropa de estadio y el look de alfombra roja, con una naturalidad cautivadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kevin Wong • Si no trabajo no puedo comer ® (@iamkevinwong)

El detalle que marca la diferencia: accesorios y actitud

Como siempre con Rihanna, los accesorios juegan un papel clave. Un atrevido labial rojo le dio un toque de Hollywood clásico, mientras que un collar en capas inspirado en el Y2K inyectó una dosis de nostalgia de los 2000 a este look tan contemporáneo. El estampado de pitón anuncia la tendencia más popular de la temporada, mientras que la falda deportiva mantiene la silueta a la vanguardia. Más allá de las prendas en sí, es su actitud segura la que realmente transforma este atuendo en un momento de moda.

El sello distintivo de Rihanna: romper las reglas sin dudarlo

Con este look, Rihanna confirma lo que ya hace con pantalones cargo, joggers y chaquetas biker: toma prendas del armario más casual y las eleva a la categoría de declaración de estilo al combinarlas con prendas ultraglamurosas. Falda deportiva + tacones, joggers + tutú, vaqueros rotos + derbies chic… nada está prohibido siempre que inyecte audacia y coherencia.

La lección es clara: lo cautivador no es solo el atuendo, sino esta forma de romper con las reglas establecidas. Con falda deportiva y tacones, Rihanna nos recuerda que un look exitoso se basa tanto en la creatividad como en la libertad de vestir exactamente como uno quiere.