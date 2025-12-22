Search here...

Con falda deportiva y tacones, Rihanna sigue fascinando tanto como siempre.

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Rihanna lo demostró una vez más en una cena reciente en Los Ángeles: una sencilla falda deportiva puede convertirse en una prenda ultraglamorosa al combinarla con tacones. La cantante y empresaria sigue fascinando reinventando la ropa deportiva con total libertad.

Un look deportivo y chic perfectamente equilibrado

Vista en las calles de Los Ángeles, Rihanna lució una falda deportiva negra larga con rayas contrastantes que evocaban una pista de atletismo. Esta prenda, que en teoría podría parecer muy informal, adquirió sofisticación al instante gracias a unos tacones de punta con estampado de pitón.

En la parte superior, Rihanna optó por una prenda acogedora pero a la vez vanguardista: un polar con cremallera estilo Miu Miu y estampado a cuadros, inspirado en el mundo del outdoor y el gorpcore, que ella misma readaptó. El resultado: un conjunto a medio camino entre la ropa de estadio y el look de alfombra roja, con una naturalidad cautivadora.

El detalle que marca la diferencia: accesorios y actitud

Como siempre con Rihanna, los accesorios juegan un papel clave. Un atrevido labial rojo le dio un toque de Hollywood clásico, mientras que un collar en capas inspirado en el Y2K inyectó una dosis de nostalgia de los 2000 a este look tan contemporáneo. El estampado de pitón anuncia la tendencia más popular de la temporada, mientras que la falda deportiva mantiene la silueta a la vanguardia. Más allá de las prendas en sí, es su actitud segura la que realmente transforma este atuendo en un momento de moda.

El sello distintivo de Rihanna: romper las reglas sin dudarlo

Con este look, Rihanna confirma lo que ya hace con pantalones cargo, joggers y chaquetas biker: toma prendas del armario más casual y las eleva a la categoría de declaración de estilo al combinarlas con prendas ultraglamurosas. Falda deportiva + tacones, joggers + tutú, vaqueros rotos + derbies chic… nada está prohibido siempre que inyecte audacia y coherencia.

La lección es clara: lo cautivador no es solo el atuendo, sino esta forma de romper con las reglas establecidas. Con falda deportiva y tacones, Rihanna nos recuerda que un look exitoso se basa tanto en la creatividad como en la libertad de vestir exactamente como uno quiere.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
A los 45, el look de cumpleaños de Christina Aguilera enciende internet
Article suivant
Jessica Alba (44 años) luce sus abdominales en la playa

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Para celebrar su cumpleaños número 53, Alyssa Milano aparece sin maquillaje

Conocida por su inolvidable papel como Phoebe Halliwell en la serie "Embrujadas", Alyssa Milano celebró su 53.º cumpleaños...

Jessica Alba (44 años) luce sus abdominales en la playa

Jessica Alba deleitó recientemente a sus fans en Instagram al compartir una serie de fotos de vacaciones junto...

A los 45, el look de cumpleaños de Christina Aguilera enciende internet

Para su 45.º cumpleaños, Christina Aguilera demostró una vez más que sabe reinventarse. Mientras muchas celebridades optan por...

"¿La nueva Madonna?": ¿Quién es Adela, el nuevo icono que está causando revuelo?

Adéla Jergová, cantante eslovaca de 22 años conocida como Adéla, es apodada por algunos como "la nueva Madonna"...

Kim Kardashian revela su truco favorito para (casi) no volver a usar sostén

Kim Kardashian reveló recientemente su "secreto" para lucir tops escotados sin sostén, manteniendo la sujeción y la elegancia....

"Afeitada": Selena Gomez víctima de humillación corporal tras su última aparición

Selena Gomez enfrentó recientemente críticas por una "sombra de vello" sobre su labio en una historia de Instagram,...

© 2025 The Body Optimist