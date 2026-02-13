Bajo los focos, Katy Perry y Justin Trudeau demostraron una hermosa relación.

Bajo los focos de atención y en redes sociales, la cantautora estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau ya no pasan desapercibidos. Sus recientes apariciones en Instagram han reavivado la atención sobre su relación, marcada por una muestra pública y abierta de cercanía.

Una historia que se anunciará oficialmente en el otoño de 2025.

Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su relación en octubre de 2025, durante un viaje a París organizado con motivo del cumpleaños de la artista. Si bien este anuncio fue una sorpresa, los rumores circulaban desde el verano anterior. En julio de 2025, fotos publicadas por varios medios de comunicación mostraban a las dos celebridades cenando en Montreal. En ese momento, ni el entorno de la cantante ni el del político comentaron las imágenes. Desde entonces, sus apariciones públicas juntos se han incrementado, despejando cualquier duda sobre la naturaleza de su relación.

Apariciones públicas notables

A lo largo de los meses, la pareja ha sido vista en varios viajes, especialmente a Japón y Suiza. Estas salidas, tanto oficiales como privadas, han contribuido a consolidar la imagen de una pareja muy unida, que se siente cómoda frente a los fotógrafos. El 10 de febrero, Katy Perry compartió varias fotos de ellos juntos en su cuenta de Instagram.

En una de las fotos, aparecen sonrientes, claramente de vacaciones en la montaña. En otra, posan durante una cena romántica. Sin grandes declaraciones, la cantante decidió dejar que las imágenes hablaran por sí solas. Acostumbrada a compartir fragmentos de su vida diaria con sus seguidores, la intérprete de "Firework" revela aquí un lado más íntimo de su vida personal, manteniendo cierta discreción con los detalles.

Una familia ensamblada que se caracteriza por la discreción

En la misma publicación, Katy Perry también compartió un momento con su hija, Daisy Dove, nacida en agosto de 2020, hija de ella y el actor Orlando Bloom. La cantante se cuida de no mostrar nunca el rostro de su hija, una decisión coherente con su deseo de proteger la privacidad de su familia.

Katy Perry y Orlando Bloom se separaron en 2025 tras nueve años de matrimonio. Justin Trudeau, por su parte, es padre de tres hijos —Xavier (nacido en 2007), Ella-Grace (nacida en 2009) y Hadrien (nacido en 2014)—, fruto de su matrimonio con Sophie Grégoire. La pareja anunció su separación en agosto de 2023 tras 18 años de matrimonio. Esta experiencia compartida de ser padres separados parece ser un punto de entendimiento mutuo. Sin entrar en detalles sobre sus relaciones familiares, ambas celebridades demuestran su deseo de conciliar sus compromisos profesionales y su vida privada.

Una complicidad que provoca reacciones

La relación entre una estrella internacional del pop y un (ex) jefe de gobierno llama la atención de forma natural. Cada aparición es analizada con lupa, cada foto, comentada. En redes sociales, las reacciones van desde la sorpresa hasta el entusiasmo. Algunos aplauden esta unión inesperada, mientras que otros cuestionan la compatibilidad de dos mundos tan diferentes como la escena musical internacional y la política canadiense. En cualquier caso, las imágenes compartidas en las últimas semanas dan fe de una conexión genuina: miradas intercambiadas, sonrisas espontáneas, momentos íntimos.

Finalmente, al aparecer juntos en eventos públicos y a través de algunas publicaciones cuidadosamente seleccionadas, Katy Perry y Justin Trudeau están consolidando gradualmente la imagen de una pareja muy unida. Equilibrando sus carreras profesionales y responsabilidades familiares, las dos celebridades avanzan con cautela, sin dejar de dejar traslucir una auténtica cercanía.