En París, Paris Hilton celebra la alta costura en un emotivo vídeo

Durante su estancia en París, Paris Hilton prestó su imagen a una nueva campaña de moda que rinde homenaje a la alta costura y la elegancia francesas. A través de "Desde París con Amor", la capital se convierte en el escenario de un diálogo entre tradición y modernidad, bajo el sello de la Casa Karl Lagerfeld.

Una nueva colaboración con la Casa Karl Lagerfeld

Para la temporada Primavera/Verano 2026, la marca Karl Lagerfeld presenta el segundo capítulo de su colaboración con Paris Hilton. Titulada "Desde París con Amor", esta campaña de moda continúa la colaboración ya en marcha entre la Casa y la empresaria estadounidense. Filmado en París, el vídeo adopta una estética contrastada. El blanco y negro, sello visual asociado al mundo de Karl Lagerfeld, estructura las siluetas principales. Mientras tanto, toques de color aparecen en las líneas secundarias, aportando una energía vibrante y accesible.

Para la Casa Karl Lagerfeld, esta colaboración forma parte de una estrategia de visibilidad internacional. Asociar una figura de renombre mundial al universo de la marca le permite llegar a un público más amplio, manteniendo una coherencia estética. Desde el fallecimiento de Karl Lagerfeld en 2019, la marca ha continuado su desarrollo, consolidando su legado y ampliando sus colaboraciones.

París, escenario simbólico para un homenaje a la alta costura

Elegir París como escenario no es casualidad. Como capital mundial de la moda, la ciudad encarna la historia y el prestigio de la alta costura francesa. Las imágenes juegan con esta herencia: la arquitectura haussmanniana, la luz natural y una atmósfera elegante crean un entorno refinado, casi cinematográfico. Lejos de ser un simple ejercicio promocional, la campaña resalta la idea de una mujer que abraza diferentes facetas de su identidad: independiente, moderna y asertiva. Esta visión refleja la evolución de la imagen pública de Paris Hilton, ahora que es empresaria y figura consolidada de la cultura pop.

Una celebración de la alta costura en el corazón de París

A través de "Desde París con Amor", la Casa Karl Lagerfeld presenta una declaración de alta costura y elegancia parisina. La elección de una estética refinada, un entorno icónico y una fuerte presencia mediática construyen una narrativa visual coherente. La campaña no es una simple sucesión de imágenes de moda; adopta un tono más íntimo.

A sus 44 años, Paris Hilton se muestra más asertiva, irradiando confianza y dominio propio. Lejos de los clichés de la década de 2000 que marcaron sus primeras apariciones en los medios, ahora está firmemente establecida en un dinámico mundo empresarial, al frente de varias empresas de moda, belleza y entretenimiento. Esta evolución personal resuena con la campaña, que celebra una feminidad multifacética: estructurada pero libre, sofisticada pero accesible.

En resumen, en París, bajo el signo de la moda, Paris Hilton celebra la alta costura en un vídeo que combina elegancia y modernidad, confirmando el papel central de la capital francesa en el imaginario de la moda mundial.