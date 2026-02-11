"¿No le da vergüenza?": El atuendo de esquí de esta modelo genera polémica

En pleno invierno, la modelo y actriz británica de cine para adultos Lily Phillips desató un revuelo en redes sociales. ¿El motivo? Su atuendo de esquí. Con más de 1,6 millones de seguidores en Instagram, compartió un video de ella esquiando con un traje de esquí. La publicación se viralizó rápidamente, provocando admiración, burlas e indignación.

Su mirada en las pistas

En las fotos, Lily Phillips luce un bikini minimalista, gafas de sol y botas de esquí. El pie de foto, con humor, dice: "Arriba vs. abajo", una frase que evoca el contraste entre el esfuerzo físico y la relajación. En cuestión de horas, las imágenes acumularon más de 13.000 "me gusta", junto con una avalancha de comentarios contradictorios. Algunos internautas elogiaron su confianza y audacia; otros la criticaron duramente por llevar un atuendo considerado "inapropiado" en la propiedad familiar.

Las reacciones estuvieron muy divididas.

Las opiniones estaban divididas tras la publicación: "¿No le da vergüenza? Es inapropiado con niños alrededor", se lamentó un usuario. "¡Se ve increíble!", respondió otro fan. El debate se extendió a X (antes Twitter) y TikTok, donde varios usuarios se burlaron de "esta nueva y absurda tendencia". Otros, por el contrario, lo vieron como un gesto desenfadado y juguetón, lejos de cualquier provocación intencionada.

Lily Phillips se atreve por completo

Ante la polémica, Lily Phillips no se disculpó; incluso redobló publicaciones similares, posando de nuevo en las pistas con otros coloridos trajes de baño. Si bien no aborda directamente las críticas, su postura parece clara: mostrar una libertad de expresión y un estilo que son parte integral de su marca personal.

En una época en la que las redes sociales dictan tanto las tendencias como las controversias, Lily Phillips ilustra a la perfección la difusa línea que separa la moda del escándalo. Su look en las pistas es ciertamente divisivo, pero consigue algo: dar que hablar. Sin embargo, la pregunta persiste en las alturas nevadas: ¿debe el estilo anteponerse siempre a la ocasión?