A sus 62 años, esta actriz se burla de las críticas con su mirada asertiva.

La actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu se niega a conformarse, y recientemente lo demostró una vez más con un look atrevido que algunos internautas consideraron "demasiado provocador". En lugar de intimidarse por las críticas, lo convirtió en un manifiesto feminista a favor de la libertad para las mujeres de todas las edades.

Una apariencia que rompe el molde

Invitada a un evento glamuroso —el estreno de la quinta temporada de Emily in Paris en el Grand Rex de París—, la filipina Leroy-Beaulieu volvió a causar sensación con su glamoroso atuendo. Un vestido glam-chic y piernas al aire: la actriz eligió un look que realza su cuerpo, lejos de la imagen "recatada" que algunos intentan imponer a las mujeres mayores de 50. En la alfombra roja, la estrella de Emily in Paris apareció sonriente, segura de sí misma y en perfecta sintonía con este look glamuroso que rompe con los estereotipos de la edad.

En redes sociales y en algunos comentarios, las reacciones no se hicieron esperar. Desde "demasiado mayor para vestir así" hasta "vulgar" o "indecente a su edad", los comentarios delataban un sexismo tristemente común: ese que tolera el glamour en mujeres de 20 años, pero lo condena en cuanto aparecen arrugas y canas. En pocas horas, el atuendo de Philippine Leroy-Beaulieu pasó de ser un tema de moda a un crudo recordatorio de las limitaciones que aún pesan sobre el cuerpo femenino.

"Demasiado vieja": críticas que ella responde con estilo

Lejos de disculparse o justificarse, Philippine Leroy-Beaulieu opta por contrarrestar esta hostilidad. En entrevistas y en televisión, recuerda con frecuencia a los espectadores que una mujer no se vuelve invisible después de los 50 y que no tiene intención de disculparse por ser deseable y atractiva a los 62.

Ante los comentarios más virulentos, prefiere la ironía y el desapego a la ira. Enfatiza que estos comentarios revelan principalmente la incomodidad de algunos hacia las mujeres que ya no se ajustan a la docilidad esperada. Al negarse a censurarse, expone las contradicciones de quienes le dictarían cómo debería envejecer.

Una feminista que está rompiendo con el edadismo y el sexismo

Durante varios años, Philippine Leroy-Beaulieu ha sido una feminista abierta y contundente, una postura que influye en sus elecciones de roles y su estilo. Ha hablado sobre cómo algunos hombres pueden sentirse inquietos por su personalidad independiente, afirmando que a menudo prefieren mujeres "más dóciles". Para ella, esta resistencia a la autonomía femenina también se refleja en las críticas a su apariencia: una mujer que ya no busca alimentar el ego masculino resulta inquietante.

Al exhibir con seguridad su cuerpo y su edad, ofrece una narrativa diferente de la mujer de sesenta años. Ni retraída ni caricaturizada, sino poderosa, elegante y glamurosa, como las heroínas que le encanta retratar. Su presencia en la alfombra roja se convierte así en una extensión de su compromiso: demostrar que no hay edad para sentirse bella y libre.

Masivo apoyo público contra los "machos"

Si bien los comentarios misóginos son explícitos, distan mucho de representar la totalidad de las reacciones. Muchos internautas, fans y espectadores, por el contrario, elogian el carisma y la audacia de Philippine Leroy-Beaulieu. Bajo las publicaciones que muestran su apariencia, abundan los mensajes de admiración: "Espectacular", "Un ejemplo", "Me encantaría lucir así a los 62", "Empodera a tantas mujeres". Este apoyo confirma que su enfoque resuena mucho más allá de la controversia.

En resumen, la filipina Leroy-Beaulieu ofrece una perspectiva diferente a quienes constantemente se les dice que deben ser discretos a partir de cierta edad. Su look, considerado "excesivo" por algunos, se convierte así en una declaración de principios: el derecho a existir plenamente, a mantener el glamour y a ocupar su espacio, a los 20, 40, 60 y más.

