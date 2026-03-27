"Me pidieron que bajara de peso": Esta actriz revela lo que la obligaron a hacer para interpretar un papel de culto.

La actriz estadounidense Pamela Roylance compartió recientemente una experiencia memorable relacionada con su audición para la serie de culto "La casa de la pradera". Invitada a un podcast presentado por Patrick Labyorteaux , también ex actor de la serie, habló sobre las expectativas físicas a las que se enfrentó al audicionar para el papel de Sarah Carter.

Un testimonio sobre los estándares de belleza en Hollywood.

Según su testimonio, a Pamela Roylance la animaron a bajar de peso para que encajara mejor con la estética del personaje. Explica que le dijeron: «Tienes talento y quiero que vuelvas, pero estás un poco gorda para la pradera. Tienes que estar un poco más delgada». En aquel entonces, Pamela Roylance trabajaba a tiempo parcial en una fábrica de chocolate mientras intentaba labrarse una carrera como actriz, con la esperanza de conseguir un papel importante. Explica que la posibilidad de participar en esta serie representaba una gran oportunidad para su desarrollo profesional.

Un papel decisivo en una serie icónica

Emitida entre 1974 y 1983, "La casa de la pradera" sigue siendo una de las series más populares de la televisión estadounidense. Inspirada en las novelas de Laura Ingalls Wilder, la serie narra la vida de una familia que vive en el Medio Oeste durante el siglo XIX. Pamela Roylance se unió al reparto en la novena temporada, interpretando a Sarah Carter, un personaje que aparece en la recta final de la serie.

La actriz explicó que finalmente accedió a modificar ciertos aspectos de su apariencia para aumentar sus posibilidades de conseguir el papel. Subrayó la importancia de esta oportunidad, que consideraba una meta profesional clave. Según se informa, el creador y actor Michael Landon, figura central del programa, respaldó su participación en el proyecto.

Una reflexión sobre las exigencias de la industria.

El testimonio de Pamela Roylance pone de manifiesto los arraigados estándares estéticos en la industria del entretenimiento, especialmente para las mujeres. Hoy en día, estas cuestiones siguen alimentando el debate sobre la representación del cuerpo en pantalla y la evolución de las actitudes en el sector audiovisual. Muchas figuras públicas hablan ahora con mayor libertad sobre sus experiencias, contribuyendo a una reflexión más amplia sobre la diversidad y la inclusión en la industria.

En retrospectiva, Pamela Roylance considera este periodo un momento crucial en su carrera. Su papel en «La casa de la pradera» le permitió participar en una obra ahora icónica, a la vez que ilustraba las realidades, a veces exigentes, del mundo artístico. Este relato sirve como recordatorio de las transformaciones graduales de la industria, donde los estándares de representación están siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor.