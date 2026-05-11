Junto a la piscina, Elizabeth Hurley luce con orgullo su figura.

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley compartió recientemente en su cuenta de Instagram una serie de fotos bajo el sol, donde aparece relajándose junto al agua con un conjunto blanco de finas rayas negras. Aprovechó la ocasión para compartir un pequeño consejo de fotografía con sus millones de seguidores, con humor y un toque de picardía. La publicación se viralizó al instante.

Fotos soleadas e íntimas

En las fotos, Elizabeth Hurley posa al sol, con gafas de sol, mientras su larga melena castaña flota en la piscina. Su atuendo, blanco con rayas negras, es de su propia marca, Elizabeth Hurley Beach, que fundó en 2005. Un ambiente relajado y natural donde la actriz se muestra completamente a gusto.

Como de costumbre, Elizabeth Hurley acompañó su publicación con un pie de foto humorístico. Este iba dirigido directamente a sus seguidores: "Que te fotografíen puede dar miedo, así que aquí va mi consejo número uno: ¡¡TUMÉRGETE!!". Continuó con picardía: "Incluso con una iluminación cenital terrible, o con la implacable cámara del móvil (estas fotos se tomaron con un móvil a plena luz del sol), si te estiras bien y llevas gafas de sol, todo irá bien. Ya me lo agradecerás 😉". Es un consejo compartido como el secreto de una buena amiga. Y nos recuerda que, más allá de la moda, a Elizabeth Hurley le gusta cultivar una conexión cercana con sus seguidores.

En definitiva, no hace falta intentar parecer más delgada o diferente con trucos ensayados: las fotos más exitosas suelen ser las que capturan un momento genuino. La naturalidad, la espontaneidad y la expresión auténtica siguen siendo lo más bello que se puede mostrar, muy lejos de las poses "perfectas" y el artificio calculado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Una publicación que ha cosechado elogios unánimes.

La publicación se llenó de reacciones. "¡Bendita sea la reina!", "¡Viajera del tiempo!" ... los fans la colmaron de elogios por su figura y su naturalidad frente a la cámara. Incluso su hijo, Damian Hurley, de 24 años, comentó la publicación con un entusiasmo conmovedor: "¡Estas son increíbles, guau!".

Elizabeth Hurley, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, ya está acostumbrada a compartir este tipo de consejos de forma directa. En julio de 2025, por ejemplo, recomendó «evitar la luz intensa del mediodía y optar por la luz suave de los amaneceres y atardeceres para las fotos». Otro consejo que, sin duda, encantó a sus seguidores.

Con este sencillo carrusel, Elizabeth Hurley nos recuerda por qué es una de las figuras más queridas de su generación. Demuestra con naturalidad que podemos divertirnos, amar y compartir sin importar nuestra edad.