"Un rostro elegante": la belleza de esta modelo italiana intriga a los internautas.

La modelo italiana Vittoria Ceretti compartió una foto informal en su cuenta de Instagram, con una selfie natural como portada y un sencillo mensaje: "Días en Nueva York y cielos despejados". ¿El resultado? Miles de comentarios de admiración y más elogios para la belleza natural que la ha caracterizado durante más de una década.

Una selfie que está derritiendo corazones en internet.

En la foto, Vittoria Ceretti posa con una blusa de satén negro adornada con encaje blanco, con el cabello largo suelto y sin maquillaje visible. La luz del día entra a raudales por un gran ventanal detrás de ella, y el horizonte de la ciudad de Nueva York se vislumbra al fondo. Una composición sencilla que enfatiza la naturalidad. Y es precisamente esta sencillez la que ha cautivado.

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A los fans les encanta.

Los comentarios no se hicieron esperar bajo la publicación: "un rostro elegante", "me encanta su aspecto natural ", "belleza pura" ... Los fans elogiaron la falta de artificio, esa naturalidad con la que pasaba de la alfombra roja a una selfie apenas retocada, sin perder ni un ápice de su encanto. Una cualidad poco común, sobre todo en una época donde las fotos están cada vez más retocadas.

Con una simple selfie, Vittoria Ceretti nos recuerda por qué es una de las modelos más cotizadas de su generación. La italiana parece haber encontrado su equilibrio, y a juzgar por el entusiasmo de sus fans, su encanto atemporal claramente no ha perdido su poder de seducción.