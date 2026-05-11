Con un vestido espectacular, esta atleta acapara todas las miradas en la alfombra roja.

Léa Michel
@eileengu / Instagram

La esquiadora olímpica chino-estadounidense Eileen Gu causó sensación en la Gala Gold 2026 en Los Ángeles el 9 de mayo de 2026, con un vestido rosa empolvado que recordaba a un vestido de bailarina. Esta última aparición en el mundo de la moda confirma su soltura tanto en las pistas como en la pasarela.

Una silueta romántica

Para esta velada organizada por Gold House, la institución californiana que celebra el éxito y la cultura de Asia-Pacífico, Eileen Gu optó por una creación del diseñador Andrew Kwon, llamada "Vestido Aurora". Una elección muy refinada que se ajustaba perfectamente al tema romántico.

En la foto, luce un vestido rosa empolvado con mil tonalidades de tul. El top palabra de honor, de corte estructurado y minimalista, se abre a una voluminosa falda escalonada. ¿El elemento más llamativo del look? La línea asimétrica que deja ver sus zapatos de tacón blancos de punta en la parte delantera, para luego fundirse en una etérea cola en la parte trasera. Una silueta de cuento de hadas verdaderamente moderna. En cuanto a su peinado y maquillaje, Eileen Gu optó deliberadamente por que el vestido fuera el protagonista.

Una temporada deportiva que batió récords.

Este doble rol no disminuye en absoluto su carrera deportiva; todo lo contrario. En los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, celebrados en febrero, Eileen Gu volvió a hacer historia. Con dos medallas de plata y una de oro obtenidas en Italia, se convirtió oficialmente en la esquiadora de estilo libre más laureada de la historia olímpica, en todas las categorías.

Un logro culminante para alguien que ya había ganado varias medallas en los Juegos Olímpicos de 2022. Cabe destacar que todo esto lo compagina con sus brillantes estudios: Eileen Gu estudia Relaciones Internacionales en la Universidad de Stanford. Consigue equilibrar esta triple vida de atleta, modelo y estudiante con una disciplina admirable.

Una Gala Dorada 2026 con la moda como tema central.

La quinta edición de la Gala Dorada reunió a numerosas personalidades destacadas. Eileen Gu compartió con la actriz india Priyanka Chopra, la modelo estadounidense Chrissy Teigen, la actriz y guionista indoamericana Mindy Kaling y la cantautora estadounidense Halsey, todas presentes para celebrar la cultura asiática y su talento. Fue una velada de elegancia, donde cada atuendo contaba una historia.

Con esta nueva y aclamada aparición, Eileen Gu nos recuerda que, con tan solo 22 años, se desenvuelve con asombrosa facilidad entre diferentes mundos. Atleta excepcional, estudiante de Stanford, musa de prestigiosos diseñadores de moda: ha forjado un camino único donde el rendimiento deportivo se fusiona con la creatividad en el mundo de la moda.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Junto a la piscina, Elizabeth Hurley luce con orgullo su figura.
Article suivant
"Preciosa": A sus 68 años, Andie MacDowell presume de su nuevo peinado sin filtros.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Preciosa": A sus 68 años, Andie MacDowell presume de su nuevo peinado sin filtros.

Sus rizos plateados se han convertido en uno de los rasgos de belleza más reconocibles de Hollywood. Sin...

Junto a la piscina, Elizabeth Hurley luce con orgullo su figura.

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley compartió recientemente en su cuenta de Instagram una serie de...

Demi Moore, una abuela, publica una foto con su nieta.

Demi Moore no celebró el Día de la Madre (10 de mayo en Estados Unidos) de la forma...

"Un rostro elegante": la belleza de esta modelo italiana intriga a los internautas.

La modelo italiana Vittoria Ceretti compartió una foto informal en su cuenta de Instagram, con una selfie natural...

A sus 55 años, Claudia Schiffer cautiva con una mirada romántica.

Hay fotos que parecen postales de Inglaterra. La modelo, actriz y productora alemana Claudia Schiffer compartió una de...

Con un look teatral, Madonna cautiva con una espectacular silueta gótica.

Cuando Madonna desfila por la alfombra roja de la Met Gala, sabemos de antemano que nos espera un...