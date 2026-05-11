Demi Moore, una abuela, publica una foto con su nieta.

Demi Moore no celebró el Día de la Madre (10 de mayo en Estados Unidos) de la forma habitual. La actriz, productora y directora estadounidense publicó en Instagram un carrusel con fotos de cuatro décadas de maternidad, desde las primeras imágenes de sus hijas cuando eran bebés hasta su nieta Louetta, de 3 años. Y las reacciones fueron inmediatas.

"Todavía recuerdo la primera vez que los tuve a cada uno de ustedes en mis brazos."

El mensaje de Demi Moore comenzaba con estas palabras: «Todavía recuerdo la primera vez que las tuve a cada una en mis brazos. Mírenlas ahora. Mis queridas, han crecido de una manera que me deja sin aliento, y de alguna manera, cada año me enamoro más de quienes son. Feliz Día de la Madre y de la Abuela a todas las mamás hermosas». Un mensaje sencillo y emotivo que conectó de inmediato con sus 6,7 millones de seguidores.

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La publicación que abarca cuatro décadas

El carrusel comienza con una foto en blanco y negro de una Demi Moore al estilo de GI Jane, sosteniendo a sus tres hijas en una manta: Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Bruce Willis. Otra foto en blanco y negro, tomada unos años después, muestra a Demi sin maquillaje, con un bikini de estampado de leopardo y gafas de sol de aviador, sosteniendo en brazos a su nieta recién nacida, Louetta. Un viaje conmovedor y emotivo a través de la historia familiar.

Rumer Willis, una madre célebre

Louetta, de tres años e hija de Rumer Willis y Derek Richard Thomas, aparece en varias imágenes del carrusel, incluyendo una tomada durante las fiestas navideñas. Esta publicación es la forma en que Demi Moore celebra a su hija mayor, Rumer, en su papel de madre. El mensaje dice "Feliz Día de la Madre y de la Abuela" , una manera de honrar simultáneamente a tres generaciones de mujeres de la misma familia.

Una instantánea en blanco y negro de una niña pequeña con un vestido de tul estrellado y 30 años de maternidad condensados en un carrusel de Instagram: Demi Moore ofreció algo excepcional para el Día de la Madre (que se celebra el 10 de mayo en Estados Unidos): una imagen familiar auténtica y sin filtros. Y tuvo un gran impacto, mucho más allá de sus 6,7 millones de seguidores.