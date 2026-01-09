"¿Quién le dijo que se tocara la cara?": Una cantante en el centro de un debate estético

PinkPantheress, la sensación del pop británico con un estilo geek-chic, incendia las redes sociales con su look en un evento de Chanel, al tiempo que desata un acalorado debate sobre rumores de cirugía estética.

Estilo geek chic a la Chanel

El 7 de enero de 2026, en el Chateau Marmont de Los Ángeles, PinkPantheress asistió a una cena para celebrar la línea de joyería fina Coco Crush de Chanel. La cantante optó por un look de colegiala de pies a cabeza: un cárdigan ajustado con ribete blanco sobre una camisola, una minifalda de punto ultracorta, Mary Janes negras y calcetines blancos de tubo, una estética coqueta popularizada por Hailey Bieber y Jennie, del grupo surcoreano Blackpink. Esta elección la convierte en un icono de la moda, fiel a su estilo retrofuturista.

Polémica estética en las redes sociales

Las fotos del evento rápidamente desataron una polémica: "¿Quién le dijo que se tocara la cara?" , exclamó un internauta , mientras que otro se lamentó: "Las mujeres más hermosas se ponen bótox sin motivo alguno, y me da mucha ansiedad". En TikTok y X (antes Twitter), las especulaciones sobre su rinoplastia y sus rellenos labiales enfrentaron a sus fans, que defendían su transformación natural, con sus detractores, que denunciaban un "antes/después" artificial.

Positividad corporal frente al juicio

Esta reacción negativa revela las trampas de la fama: juzgar un rostro sin pruebas refuerza estándares tóxicos. PinkPantheress, cuya música ya celebra la autenticidad pura, encarna la positividad corporal esencial: nadie tiene que justificar sus decisiones corporales, ya sean naturales o modificadas. Criticar la apariencia de una artista distrae de su talento: su dulce voz y sus samples del Y2K merecen atención, no disecciones faciales.

PinkPantheress trasciende la controversia al afirmar su evolución, recordándonos que la belleza evoluciona sin necesidad de un manual de instrucciones. Su paso por Chanel consolida una estética híbrida —linda, atrevida y atemporal— que desafía cualquier categorización. En un mundo obsesionado con la "naturalidad", demuestra que la elegancia rima sobre todo con la confianza, con bótox o sin él.