"Sigue siendo magnífica": a sus 88 años, Jane Fonda impresiona con una figura radiante.

La actriz y productora estadounidense Jane Fonda deslumbró en la alfombra roja del 79º Festival de Cine de Cannes (del 12 al 23 de mayo de 2026) durante la ceremonia de inauguración y la proyección de la película "Electric Venus". Causó una gran impresión con un elegante vestido negro de lentejuelas de Gucci y pronunció un discurso de apertura que destacó la dimensión política del cine. Su presencia fue elogiada por los internautas, muchos de los cuales comentaron: "Siempre magnífica".

Un vestido de lentejuelas, el sello distintivo de una habitual de Cannes.

Para su esperadísima aparición en la Croisette, Jane Fonda optó por un largo vestido negro completamente cubierto de lentejuelas. El vestido, ceñido al cuerpo y ligeramente acampanado en la parte inferior, reflejaba la luz con cada movimiento, haciéndola inmediatamente reconocible. La actriz combinó este atuendo con sus rizos grises naturales, cuidadosamente peinados, una elección que dice mucho sobre su deseo de mostrar su edad.

Esta aparición no fue casualidad: Jane Fonda es una asidua del Festival de Cannes desde 1963 y ha convertido la alfombra roja de Cannes en uno de sus escenarios favoritos. Cada año, la actriz elige atuendos impactantes, a menudo deslumbrantes, que dejan huella imborrable. Este año, 2026, no es la excepción. En las redes sociales, los comentarios no paran de llegar: "Siempre magnífica", "Una leyenda", "¡Qué energía a los 88!" . Los elogios se dirigen tanto a su atuendo como a su elegancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L'OFFICIEL UK (@lofficieluk)

Un discurso de apertura con un mensaje político.

Lo que hizo que esta aparición fuera aún más memorable fue lo que sucedió una vez que Jane Fonda se sentó en la sala y subió al escenario junto a la actriz y cantante china Gong Li. Ante una audiencia internacional, Jane Fonda pronunció un discurso de apertura que resonó como un manifiesto.

«El poder es lo que nos une esta noche. Creo en este poder: el poder de las voces en la pantalla, fuera de ella y, sobre todo, en las calles», declaró. Y añadió: «Para mí, el cine siempre ha sido un acto de resistencia porque contamos historias que nos permiten sentir las mismas emociones a pesar de nuestras diferencias. Aquí en Cannes, la narración es primordial, el valor de contar historias es primordial. ¡Celebremos, pues, la libertad y el acto audaz de la creación!». Su discurso concluyó con la declaración oficial de apertura de la ceremonia, pronunciada en francés, un guiño al país anfitrión.

Un icono militante que nunca se rinde.

Jane Fonda no es ajena a hacer declaraciones políticas. Activista feminista durante décadas, comprometida con la acción climática, la oposición a la guerra de Vietnam y, más recientemente, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la actriz utiliza todas las plataformas posibles para transmitir mensajes contundentes. Su presencia en Cannes 2026 lo confirma: sigue encarnando un ideal de compromiso y elegancia, rechazando la presión de volverse más discreta con la edad.

Al igual que la actriz y modelo estadounidense Brooke Shields, la actriz estadounidense Sharon Stone y la actriz estadounidense Kelly Rutherford antes que ella, Jane Fonda es una de esas mujeres que demuestran, noche tras noche, que la audacia no tiene fecha de caducidad. Al contrario: con la experiencia llega una nueva libertad, la libertad de elegir las propias batallas, la propia voz, sin tener que demostrarle nada a nadie.

Entre un deslumbrante vestido y un discurso conmovedor, Jane Fonda protagonizó uno de los momentos más memorables de la inauguración de Cannes 2026. Nos recordó que la moda, el cine y el activismo pueden coexistir a la perfección. Una lección de estilo, pero también de valentía, que resuena mucho más allá de la Croisette.