Al revelar que está en una relación con una mujer, esta ídolo tailandesa sorprende a sus fans.

@miu.miusic/Instagram

En Tailandia, como en otras partes de Asia, la vida amorosa de los ídolos (o "ídolos", término japonés) suele estar rodeada de tabú, especialmente en lo que respecta a las relaciones queer. Contrariando esta tendencia a la discreción, la actriz y exídolo "Miusic" Praewa Suthamphong decidió hablar abiertamente sobre su relación con una mujer durante una transmisión en vivo con sus fans. Su declaración pública, que causó sorpresa y conmoción en algunos y un gran apoyo en otros, ha reavivado el debate sobre la visibilidad LGBT+ en la industria de los ídolos.

De BNK48 a actriz aclamada

Miusic se dio a conocer como miembro fundador de BNK48, la filial en Bangkok del famoso concepto AKB48, a la que se unió en 2017 antes de "graduarse" en 2022. Paralelamente, se dedicó al cine y saltó a la fama con la película "Where We Belong" (2019), que le valió el premio a la Mejor Actriz de Reparto en la 29.ª edición de los Premios Suphannahong. Posteriormente, protagonizó series como "Thun Thai" o "Runaway".

Una revelación en vivo para sus fans.

A principios de enero de 2026, durante una transmisión en vivo con sus fans, "Miusic" Praewa Suthamphong respondió preguntas sobre su carrera y sus roles… antes de hablar de su vida privada. Reveló que actualmente tiene novia, especificando que no es una celebridad y que, por lo tanto, prefiere no exponerla en cámara, por respeto y para su protección.

Un ídolo que afirma su identidad queer

Esta revelación no fue inesperada: Miusic ya había explicado que se identificaba como pansexual cuando le preguntaron sobre su interés en proyectos GL (amor de chicas). Al confirmar hoy su relación con una mujer, alinea sus declaraciones pasadas con su imagen pública, lo cual muchos fans aplauden como un gesto de sinceridad y valentía.

Aunque la noticia pueda sorprender o incluso impactar a algunos espectadores acostumbrados a ídolos "refinados" y "neutrales" en sus relaciones, muchos comentaristas en línea enfatizan la importancia de esta visibilidad en el contexto asiático. Para sus fans, ver a una ex ídolo popular vivir abiertamente su relación mientras persigue una exitosa carrera como actriz transmite un mensaje contundente: es posible ser uno mismo sin necesariamente renunciar a su lugar en la industria.

