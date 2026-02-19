Search here...

"Dejé de mirarme": esta cantante se sincera sobre sus inseguridades

Léa Michel
La cantautora francesa Clara Luciani habla con franqueza sobre los problemas de imagen corporal que la frenaron durante tres décadas. Recientemente, como invitada del programa de entrevistas francés Quotidien , reveló lo liberadora que fue su última gira, permitiéndole finalmente dejar de obsesionarse y expresarse plenamente en el escenario.

Un recorrido que cura heridas

Con más de un millón de álbumes vendidos y su tercer álbum, "Mon sang en pleine conquête" (Mi sangre en plena conquista), Clara Luciani cerró su gira con gran éxito los días 18 y 19 de febrero en el Accor Arena de París. Sin embargo, tras su segura presencia escénica, confiesa haber sido "muy consciente de su cuerpo" durante sus primeras giras, sintiéndose "avergonzada por sus proporciones". "No fue hasta los treinta que finalmente me sentí un poco mejor conmigo misma", admitió en el programa "Quotidien", presentado por Yann Barthès.

"He dejado de disculparme por estar aquí."

En esta gira, llegó un punto de inflexión: «Me da igual, soy cantante y estoy aquí para hacer música. Dejé de centrarme en mí misma, ocupé espacio». ¿ El resultado? Una experiencia «mucho más placentera, más poderosa, más impactante». Esta liberación le permitió volver a centrarse en lo que realmente importaba, lejos de los juicios sobre su apariencia que la habían perseguido desde la infancia: su estatura de 11 años (1,76 m) y los comentarios sobre su «mandíbula demasiado grande» al principio de su carrera. En 2021, en Madame Figaro, Clara Luciani definió la belleza como «mil maneras de ser uno mismo, cultivando las diferencias», prefiriendo a «los frágiles e inseguros que desconocen su propio encanto».

Estas revelaciones, coincidiendo con sus dos conciertos en París, revelan a una artista en paz consigo misma, transformando sus vulnerabilidades en fortalezas. Clara Luciani demuestra que la verdadera confianza a menudo surge tras años de lucha interna, inspirando a sus fans a abrazar sus propias fortalezas.

