A los 52 años, Heidi Klum estrenó una sorprendente transformación capilar

La modelo, celebridad televisiva y actriz germano-estadounidense Heidi Klum sigue desafiando las convenciones de la moda con una transformación capilar que ha cautivado de inmediato a todos. Lejos de ser un simple retoque capilar, este cambio marca un punto de inflexión en su estilo característico: ha abandonado el flequillo desgreñado que había sido un básico de sus apariciones durante varios meses por un peinado más fluido.

Un look brillante y sin flequillo para un estilo renovado.

Heidi Klum ha dejado atrás su flequillo desgreñado, que llevaba desde el verano pasado, y lo ha sustituido por una larga melena rubio miel, peinada hacia atrás con capas que enmarcan el rostro. Este estilo desenfadado realza sus rasgos y sus brillantes pendientes, complementados con maquillaje metálico en tonos óxido en los párpados y color melocotón en las mejillas y los labios.

Un vestido rojo en apoyo

En la fiesta previa a los Grammy de Clive Davis, el 31 de enero de 2026 en el Beverly Hilton, la supermodelo alemana lució un vestido rojo halter de Maria Lucia Hohan con un escote pronunciado que le llegaba hasta el ombligo. La tela plisada y microrreflectante creaba una ilusión óptica fluida, como si la falda de talle bajo y el corpiño estuvieran hechos de flecos líquidos, con una abertura alta en la cadera izquierda que dejaba ver unas sandalias rojas.

Un abrigo ligero y aireado para completar el look.

Complementó este look monocromático con un abrigo rojo mullido hasta los codos, añadiendo un toque caprichoso a su silueta estructurada. Posando junto a la cantautora, actriz y empresaria estadounidense Demi Lovato, la actriz y cantautora estadounidense Dove Cameron y la modelo canadiense Winnie Harlow, Heidi Klum demostró una vez más su maestría con los atuendos dramáticos.

Este cambio de cabello se aleja del flequillo que prefiere su esposo Tom Kaulitz, como reveló Heidi Klum en 2021 cuando se cortó el pelo "para complacerlo". La estrella de "Project Runway" reafirma así su deseo de algo nuevo, justo antes de los Grammy (1 de febrero de 2026).