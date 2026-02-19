Search here...

A sus 37 años, esta modelo sudafricana muestra orgullosa su figura.

Anaëlle G.
@candiceswanepoel/Instagram

Candice Swanepoel, modelo sudafricana y ex ángel de Victoria's Secret, compartió recientemente una selfie en Instagram resaltando con confianza su figura.

Una publicación informal que causó impresión.

En su cuenta de Instagram @candiceswanepoel, Candice Swanepoel compartió un momento sencillo y espontáneo. Arrodillada frente a un espejo, lució un suéter rosa corto de manga larga con una falda plisada gris y vaporosa. El conjunto, suave y elegante a la vez, realzaba su figura con naturalidad. Su cabello rubio caía libremente sobre sus hombros, y su maquillaje, intencionadamente minimalista, dejaba traslucir la auténtica luminosidad de su rostro.

Con el teléfono en la mano, captura el momento en un interior luminoso, ofreciendo a sus seguidores una selfie espontánea y radiante, alejada de cualquier artificio excesivo. Publicada el 14 de febrero de 2026, entre una serie de fotos diversas, esta publicación muestra una imagen de confianza y desenvoltura física. Atisbamos abdominales tonificados, pero sobre todo, a una mujer que parece cómoda consigo misma. Más allá de la estética, esta publicación ilustra un mensaje más amplio: el de la autoaceptación, de trabajar el propio cuerpo por amor en lugar de por obligación, y de celebrar una feminidad fuerte y asertiva.

Fiel a su rutina deportiva

Candice Swanepoel encarna una visión moderna del bienestar: exigente pero con los pies en la tierra, disciplinada pero respetuosa con su cuerpo. Pilates, yoga, movilidad, entrenamiento de fuerza... entrena aproximadamente una hora al día con su entrenador de toda la vida. Más que una simple rutina de fitness, es un verdadero ritual de conexión a tierra que nutre tanto su cuerpo como su mente.

Originaria de Sudáfrica, también prefiere un enfoque holístico: una dieta equilibrada y rica en nutrientes, batidos con colágeno, hidratación constante y, sobre todo, una atención atenta a las necesidades de su cuerpo. Esta publicación forma parte de una serie de publicaciones que se alejan de las sesiones de fotos exageradas y los filtros irrealistas. Aquí, descubrimos a una mujer en su verdadero yo. No se trata de compararse con los demás ni de perseguir un ideal externo, sino de avanzar a su propio ritmo, según su propia historia, metabolismo y prioridades.

Reacciones entusiastas y legado de la moda

Las reacciones fueron inmediatas: "figura increíble", "radiante". Modelo icónica que saltó a la fama en 2007, Candice Swanepoel se ha consolidado como una figura destacada de la moda internacional. Su imagen combina frescura, naturalidad y potencia atlética, una combinación que se ha convertido en su sello distintivo. Musa codiciada por las principales casas de moda, habitual en campañas prestigiosas y en las pasarelas de Victoria's Secret, encarna la feminidad moderna: fuerte, segura y asertiva. Más allá de los focos, su carrera es un testimonio de perseverancia y autenticidad.

A través de esta selfie espontánea, Candice Swanepoel confirma su estatus como un verdadero icono de la moda. Alejada del artificio y la sofisticación, cautiva con una elegancia natural y una seguridad en sí misma que trascienden las modas pasajeras. Al optar por la sencillez, nos recuerda que el estilo no solo reside en la ropa que se lleva, sino también en la actitud con la que se lleva. Una lección de moda, sin duda, pero sobre todo, una lección de seguridad y libertad.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
"Dejé de mirarme": esta cantante se sincera sobre sus inseguridades
Article suivant
"Fabuloso", "De vuelta al 2011": el vestido de Margot Robbie llama la atención

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Fabuloso", "De vuelta al 2011": el vestido de Margot Robbie llama la atención

En un evento reciente organizado por Vogue Australia, la actriz y productora australiana Margot Robbie causó sensación con...

"Dejé de mirarme": esta cantante se sincera sobre sus inseguridades

La cantautora francesa Clara Luciani habla con franqueza sobre los problemas de imagen corporal que la frenaron durante...

Sobre la cálida arena, Camila Cabello luce su figura y desata reacciones

Camila Cabello está arrasando en redes sociales con fotos luciendo un atuendo rojo desde un paraíso tropical. La...

"Sigue tan bella como siempre": a sus 55 años, esta actriz brilla en la playa junto a un caballo

La actriz y presentadora de televisión británica Amanda Holden sigue desafiando las convenciones en sus sesiones fotográficas. Recién...

"¿No tiene frío?": En París, esta cantante opta por un atuendo atrevido

En París, la cantante Tate McRae lució recientemente un atuendo que causó sensación en redes sociales. Microshorts, mallas...

A sus 63 años, Demi Moore apuesta por la elegancia con un vestido de encaje negro

Demi Moore sigue demostrando que el estilo y la elegancia son atemporales. Durante un reciente viaje a Nueva...

© 2025 The Body Optimist