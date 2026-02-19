A sus 37 años, esta modelo sudafricana muestra orgullosa su figura.

Candice Swanepoel, modelo sudafricana y ex ángel de Victoria's Secret, compartió recientemente una selfie en Instagram resaltando con confianza su figura.

Una publicación informal que causó impresión.

En su cuenta de Instagram @candiceswanepoel, Candice Swanepoel compartió un momento sencillo y espontáneo. Arrodillada frente a un espejo, lució un suéter rosa corto de manga larga con una falda plisada gris y vaporosa. El conjunto, suave y elegante a la vez, realzaba su figura con naturalidad. Su cabello rubio caía libremente sobre sus hombros, y su maquillaje, intencionadamente minimalista, dejaba traslucir la auténtica luminosidad de su rostro.

Con el teléfono en la mano, captura el momento en un interior luminoso, ofreciendo a sus seguidores una selfie espontánea y radiante, alejada de cualquier artificio excesivo. Publicada el 14 de febrero de 2026, entre una serie de fotos diversas, esta publicación muestra una imagen de confianza y desenvoltura física. Atisbamos abdominales tonificados, pero sobre todo, a una mujer que parece cómoda consigo misma. Más allá de la estética, esta publicación ilustra un mensaje más amplio: el de la autoaceptación, de trabajar el propio cuerpo por amor en lugar de por obligación, y de celebrar una feminidad fuerte y asertiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Candice (@candiceswanepoel)

Fiel a su rutina deportiva

Candice Swanepoel encarna una visión moderna del bienestar: exigente pero con los pies en la tierra, disciplinada pero respetuosa con su cuerpo. Pilates, yoga, movilidad, entrenamiento de fuerza... entrena aproximadamente una hora al día con su entrenador de toda la vida. Más que una simple rutina de fitness, es un verdadero ritual de conexión a tierra que nutre tanto su cuerpo como su mente.

Originaria de Sudáfrica, también prefiere un enfoque holístico: una dieta equilibrada y rica en nutrientes, batidos con colágeno, hidratación constante y, sobre todo, una atención atenta a las necesidades de su cuerpo. Esta publicación forma parte de una serie de publicaciones que se alejan de las sesiones de fotos exageradas y los filtros irrealistas. Aquí, descubrimos a una mujer en su verdadero yo. No se trata de compararse con los demás ni de perseguir un ideal externo, sino de avanzar a su propio ritmo, según su propia historia, metabolismo y prioridades.

Reacciones entusiastas y legado de la moda

Las reacciones fueron inmediatas: "figura increíble", "radiante". Modelo icónica que saltó a la fama en 2007, Candice Swanepoel se ha consolidado como una figura destacada de la moda internacional. Su imagen combina frescura, naturalidad y potencia atlética, una combinación que se ha convertido en su sello distintivo. Musa codiciada por las principales casas de moda, habitual en campañas prestigiosas y en las pasarelas de Victoria's Secret, encarna la feminidad moderna: fuerte, segura y asertiva. Más allá de los focos, su carrera es un testimonio de perseverancia y autenticidad.

A través de esta selfie espontánea, Candice Swanepoel confirma su estatus como un verdadero icono de la moda. Alejada del artificio y la sofisticación, cautiva con una elegancia natural y una seguridad en sí misma que trascienden las modas pasajeras. Al optar por la sencillez, nos recuerda que el estilo no solo reside en la ropa que se lleva, sino también en la actitud con la que se lleva. Una lección de moda, sin duda, pero sobre todo, una lección de seguridad y libertad.