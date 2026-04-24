Madonna ofrece una recompensa por encontrar un atuendo vintage desaparecido.

La cantante y compositora estadounidense Madonna lanzó recientemente un llamamiento inusual tras la desaparición de varias prendas de su vestuario. Estas prendas, que lució durante una memorable actuación en el festival Coachella de 2026, tienen para ella un valor que va mucho más allá de lo simbólico.

Un atuendo que desapareció tras aparecer en escena.

En el festival Coachella 2026 (del 10 al 19 de abril), Madonna sorprendió al público al unirse a la cantautora estadounidense Sabrina Carpenter en el escenario. Para la ocasión, lució un atuendo vintage compuesto por una chaqueta, un corsé y un vestido. Poco después del evento, estas prendas desaparecieron, lo que preocupó a Madonna.

Prendas de vestir con alto valor personal

En un mensaje compartido en redes sociales, Madonna explicó que estas prendas "no son solo vestuario de escenario". Son parte de su historia personal y artística. También señaló que faltan otras piezas de la misma época, lo que refuerza su apego a este conjunto ahora perdido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

Una recompensa por su regreso

Ante esta situación, Madonna anunció que ofrecería una recompensa a quien devolviera las prendas en buen estado. Expresó su esperanza de que alguien las encontrara y se pusiera en contacto con ella, haciendo así un llamamiento directo a la comunidad.

Una apariencia llamativa

Esta actuación en Coachella 2026 marcó un momento especial, más de veinte años después de la primera aparición de Madonna en este icónico evento. Junto a Sabrina Carpenter, interpretó algunos de sus temas más conocidos, ofreciendo al público una aparición sorpresa muy esperada.

Al ofrecer una recompensa por encontrar este atuendo vintage, Madonna resalta la importancia de los objetos vinculados a su carrera. Más allá de su valor material, estas piezas representan una parte de su legado artístico, ahora en el centro de una singular campaña publicitaria.