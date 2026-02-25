Bella Hadid habla sobre su lucha contra la enfermedad de Lyme

Bella Hadid, figura habitual de las pasarelas y las campañas de moda, tuvo que interrumpir abruptamente su carrera debido a la enfermedad de Lyme, diagnosticada en su adolescencia. Aún recuperándose de un tratamiento intensivo en 2023, la modelo estadounidense de 29 años relata cómo esta pausa forzada la hizo sentir "desechable" en una industria donde todo avanza a toda velocidad y los rostros se reemplazan en un abrir y cerrar de ojos.

Una pausa forzada que la hace sentir "desechable"

En una entrevista con su hermana Gigi, Bella explica que tuvo que rechazar casi todos los contratos durante casi un año mientras recibía un tratamiento intensivo para la enfermedad de Lyme. Confiesa que la emoción la embargó, con la sensación de ser "sustituible" en cuanto dejó de estar disponible para trabajar.

Esta ruptura la obligó a cuestionar una creencia profundamente arraigada: durante mucho tiempo, pensó que no tenía derecho a rechazar un trabajo, que su valor dependía del número de campañas y desfiles que aceptara. Hoy, afirma lo contrario: que su "valor no tiene nada que ver con los trabajos" y que puede elegir proyectos alineados con sus valores y con las personas a las que "quiere, en las que confía y respeta".

Repensar la propia carrera y establecer límites

Bella Hadid explica que su forma de trabajar "durante años no era sostenible", e incluso menciona la época de la COVID-19, durante la cual apenas pudo bajar el ritmo. Ahora enfatiza la necesidad de tener una "vida real" fuera de la moda, sobre todo en Texas, con sus caballos y su perro, un equilibrio que hace que su trabajo sea más gratificante.

También rinde homenaje a Gigi, quien le enseñó la importancia de los límites profesionales y personales. Para Bella, defender sus propias necesidades, así como las de sus seres queridos y colegas, forma parte de la energía positiva que desea redescubrir en el set y durante las sesiones de fotos. Esta nueva filosofía le permite regresar a la industria con más perspectiva, sin sacrificar su salud.

Del sufrimiento a la creación: un nuevo reto para una actriz

Esta transformación interior vino acompañada de un giro artístico: Bella consiguió un papel en "La Bella", la nueva serie de Ryan Murphy. El showrunner la sacó de su zona de confort, en particular al ofrecerle un personaje muy alejado de la imagen pulida de la modelo perfecta, algo que ella misma alentó al pedirle que la hiciera parecer más "cansada" e imperfecta en pantalla.

Explica que canalizó parte de su dolor físico y mental en el papel, canalizando años de sufrimiento relacionados con la enfermedad de Lyme en su actuación. Para ella, transformar con éxito esta dura experiencia en arte es profundamente gratificante, como una forma de recuperar el control de una historia que se le había escapado durante tanto tiempo.

Al relatar su lucha contra la enfermedad de Lyme y su sentimiento de ser "desechable" cuando ya no pudo trabajar, Bella Hadid rompe el silencio que rodea la vulnerabilidad de las modelos. Su decisión de escuchar a su cuerpo, de decir no, de volver a centrarse en las personas que ama y de transformar el dolor en creatividad marca un punto de inflexión: el de una mujer que ya no se define solo por su profesión, sino por su resiliencia, sus limitaciones y su capacidad de reinventarse.