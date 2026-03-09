De estilo gótico, la hija de Madonna atrae todas las miradas.

Con tan solo 29 años, Lourdes León, modelo y música conocida por su nombre artístico Lolahol, ha vuelto a demostrar su audacia y estilo. Durante el desfile de Ann Demeulemeester, celebrado durante la Semana de la Moda de París, la hija de Madonna atrajo todas las miradas con un dramático vestido negro, una pieza que evoca un romanticismo oscuro.

Una estética claramente gótica

La creación, haciendo honor a la reputación de la casa de moda belga Ann Demeulemeester, presentó cortes esculturales y detalles metálicos. La tela reveló un llamativo tatuaje de dragón en su muslo, añadiendo un toque aún más rebelde al look general. Conocida por su estilo vanguardista, Lourdes parece cultivar una estética gótica chic, fusionando referencias punk con una sensualidad refinada.

Su lacio cabello negro, su discreto maquillaje y su radiante piel contrastaban con el impacto visual del atuendo, creando un equilibrio magistral entre naturalidad y teatralidad. Esta apariencia es coherente con su imagen: una artista independiente que, siguiendo los pasos de su madre, forja su propio camino tanto en la moda como en la música, rechazando cualquier forma de conformidad.

LOURDES LEON en el desfile de Ann Demeulemeester en la Semana de la Moda de París 03/07/2026 Comentario(s) pic.twitter.com/gFxLjH6oah — Noticias breves (@netiblogpro) 8 de marzo de 2026

Una estrella en ascenso en la escena de la moda

Tras aparecer en campañas para Marc Jacobs y Mugler, Lourdes Leon se consolida como una estrella emergente del estilo contemporáneo. Presente también en el desfile de Saint Laurent unos días antes, se consolida entre las personalidades más vistas de esta Semana de la Moda. Su capacidad para combinar fuerza, sensualidad y vanguardia atrae por igual a fotógrafos y diseñadores, consolidándola como una nueva musa de la moda experimental.

Con este look de Ann Demeulemeester, Lourdes León demuestra que ha heredado no solo el carisma de su madre, sino también su audacia. Combinando una actitud gótica con una elegancia decidida, encarna a una generación que defiende su libertad creativa.