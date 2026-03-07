"Es tu cuerpo": Amanda Seyfried apoya a Sydney Sweeney ante las críticas a su figura

La actriz, modelo y cantante estadounidense Amanda Seyfried ha salido en defensa de su coprotagonista, la actriz y productora Sydney Sweeney, en "The Housekeeper", ante las constantes críticas que recibe por su apariencia. En el programa "Clique ", Seyfried elogió la confianza de Sweeney al mostrar sus curvas con total seguridad.

Un mensaje contundente contra la humillación corporal

Al ser preguntada sobre las críticas recurrentes a Sydney Sweeney ("Euphoria", "White Lotus"), Amanda Seyfried declaró: "Cuando la veo, parece completamente cómoda consigo misma, y siento que está celebrando su propio cuerpo. Es una mujer que celebra su cuerpo de una manera completamente sana y hermosa". La actriz incluso explicó que le aconseja a su hija: "Es tu cuerpo, tú lo controlas. Es hermoso pase lo que pase, así que si quieres presumirlo, adelante. Eso es lo que hace Sydney".

Sydney Sweeney, blanco predilecto de las críticas

Sydney Sweeney, la estrella revelación de "Euphoria" y "All But You", causa sensación con cada aparición, pero también recibe comentarios sexistas sobre su escote. Amanda Seyfried destaca su talento y resiliencia frente a esta presión tóxica.

Con su discurso "Es tu cuerpo" , Amanda Seyfried ofrece un poderoso apoyo fraternal a Sydney Sweeney. Combinando humor y un mensaje de empoderamiento, nos recuerda que usar ropa que acentúe el escote o el cuerpo no es una provocación, sino un derecho fundamental. Este dúo de actrices nos inspira con su solidaridad.