"Es tu cuerpo": Amanda Seyfried apoya a Sydney Sweeney ante las críticas a su figura

Anaëlle G.
@instagram/Instagram

La actriz, modelo y cantante estadounidense Amanda Seyfried ha salido en defensa de su coprotagonista, la actriz y productora Sydney Sweeney, en "The Housekeeper", ante las constantes críticas que recibe por su apariencia. En el programa "Clique ", Seyfried elogió la confianza de Sweeney al mostrar sus curvas con total seguridad.

Un mensaje contundente contra la humillación corporal

Al ser preguntada sobre las críticas recurrentes a Sydney Sweeney ("Euphoria", "White Lotus"), Amanda Seyfried declaró: "Cuando la veo, parece completamente cómoda consigo misma, y siento que está celebrando su propio cuerpo. Es una mujer que celebra su cuerpo de una manera completamente sana y hermosa". La actriz incluso explicó que le aconseja a su hija: "Es tu cuerpo, tú lo controlas. Es hermoso pase lo que pase, así que si quieres presumirlo, adelante. Eso es lo que hace Sydney".

Sydney Sweeney, blanco predilecto de las críticas

Sydney Sweeney, la estrella revelación de "Euphoria" y "All But You", causa sensación con cada aparición, pero también recibe comentarios sexistas sobre su escote. Amanda Seyfried destaca su talento y resiliencia frente a esta presión tóxica.

Con su discurso "Es tu cuerpo" , Amanda Seyfried ofrece un poderoso apoyo fraternal a Sydney Sweeney. Combinando humor y un mensaje de empoderamiento, nos recuerda que usar ropa que acentúe el escote o el cuerpo no es una provocación, sino un derecho fundamental. Este dúo de actrices nos inspira con su solidaridad.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
A sus 60 años, Brooke Shields sorprende con un look bohemio

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 60 años, Brooke Shields sorprende con un look bohemio

La actriz y modelo estadounidense Brooke Shields deslumbró en la primera fila de Chloé en su primera Semana...

La cantante Rosalía hace una declaración inesperada sobre su tipo de hombre

Durante una entrevista en Spotify en Buenos Aires, la cantautora, música, productora y actriz española Rosalía soltó una...

La elegancia de esta modelo británica cautiva en París

La modelo y actriz británica Rosie Huntington-Whiteley ha cautivado a Instagram desde la capital francesa. Su carrusel de...

Este piloto de Fórmula 1 comparte imágenes de su boda y conmueve a sus fans

La estrella de Ferrari, Charles Leclerc, ha revelado detalles tras bambalinas de su boda civil "secreta" con Alexandra...

"Me siento afortunada": Esta top model comparte su día a día como mamá

Asociada desde hace tiempo a las pasarelas y a las campañas internacionales, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen ahora...

Con "rizos disco", Jessica Alba sorprende con un vestido inspirado en los años 70.

Jessica Alba regresa triunfalmente a la estética retro con un "volcado fotográfico" para Instagram que revive los años...