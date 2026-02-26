Search here...

"Deportiva y guapísima": esta atleta olímpica causa sensación en la playa

Anaëlle G.
@eileengu/Instagram

La esquiadora chino-estadounidense de estilo libre Eileen Gu sigue brillando tras sus hazañas en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, donde ganó otra medalla de oro. Su reciente sesión de fotos para la revista deportiva estadounidense Sports Illustrated Swimsuit, compartida en Instagram, causó furor en internet, mostrándola radiante en la playa.

Una foto celebrando la victoria olímpica.

En la arena, Eileen Gu posa con seguridad en un traje de baño blanco de dos piezas, con su cabello rubio ondulado ondeando al viento. Su maquillaje discreto resalta sus ojos definidos y labios rosa empolvado, complementados con una manicura blanca a juego, para un look deportivo y elegante a la vez. La cuenta de Instagram de la revista deportiva estadounidense Sports Illustrated Swimsuit acompañó la publicación con el texto "Otra medalla. Y que sea de oro @eileengu", destacando su triunfo olímpico y celebrando su belleza natural.

Reacciones entusiastas de los usuarios de Internet

Desde entonces, los comentarios de los fans han sido constantes, tanto en francés como en otros países, lo que demuestra la admiración mundial por esta campeona olímpica. Entre ellos: "¡Oh, magnífica!" , "¡¡Impresionante!!" y "Adoro a Ling, eres la mejor" , lo que refleja el entusiasmo por su carisma y rendimiento atlético.

Esta aparición confirma el estatus de Eileen Gu como ícono del deporte y la moda, fusionando el éxito olímpico con una presencia magnética en las redes sociales.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
Jessica Alba y su hija se reencontraron en la alfombra roja: una aparición rara y notable.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jessica Alba y su hija se reencontraron en la alfombra roja: una aparición rara y notable.

Habían pasado varios meses desde que se las vio juntas en el centro de atención. La actriz, modelo...

A sus 49 años, Alicia Silverstone causó sensación con un vestido esculpido.

La actriz y productora estadounidense Alicia Silverstone iluminó la alfombra roja de los Critics Choice Awards con un...

Camila Cabello cautiva en Miami con su vestido floral

Camila Cabello causó sensación recientemente con una serie de fotos de vacaciones con un vestido negro floral que...

"Ella ilumina el estadio": la belleza de esta animadora es cautivadora

La exanimadora de los Lakers (Laker Girls), Ariana Taylor McClure, se unió a los Miami Dolphins y ahora...

Considerado "demasiado gordo" para el papel, este actor cambió radicalmente su físico.

El actor, cantante y bailarín surcoreano Park Jihoon, quien saltó a la fama en el drama "Weak Hero",...

Bella Hadid habla sobre su lucha contra la enfermedad de Lyme

Bella Hadid, figura habitual de las pasarelas y las campañas de moda, tuvo que interrumpir abruptamente su carrera...

© 2025 The Body Optimist