"Deportiva y guapísima": esta atleta olímpica causa sensación en la playa

La esquiadora chino-estadounidense de estilo libre Eileen Gu sigue brillando tras sus hazañas en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, donde ganó otra medalla de oro. Su reciente sesión de fotos para la revista deportiva estadounidense Sports Illustrated Swimsuit, compartida en Instagram, causó furor en internet, mostrándola radiante en la playa.

Una foto celebrando la victoria olímpica.

En la arena, Eileen Gu posa con seguridad en un traje de baño blanco de dos piezas, con su cabello rubio ondulado ondeando al viento. Su maquillaje discreto resalta sus ojos definidos y labios rosa empolvado, complementados con una manicura blanca a juego, para un look deportivo y elegante a la vez. La cuenta de Instagram de la revista deportiva estadounidense Sports Illustrated Swimsuit acompañó la publicación con el texto "Otra medalla. Y que sea de oro @eileengu", destacando su triunfo olímpico y celebrando su belleza natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

Reacciones entusiastas de los usuarios de Internet

Desde entonces, los comentarios de los fans han sido constantes, tanto en francés como en otros países, lo que demuestra la admiración mundial por esta campeona olímpica. Entre ellos: "¡Oh, magnífica!" , "¡¡Impresionante!!" y "Adoro a Ling, eres la mejor" , lo que refleja el entusiasmo por su carisma y rendimiento atlético.

Esta aparición confirma el estatus de Eileen Gu como ícono del deporte y la moda, fusionando el éxito olímpico con una presencia magnética en las redes sociales.