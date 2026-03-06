A sus 60 años, Brooke Shields sorprende con un look bohemio

Anaëlle G.
@brookeshields/Instagram

La actriz y modelo estadounidense Brooke Shields deslumbró en la primera fila de Chloé en su primera Semana de la Moda de París del año. El icono de la "Pretty Baby" se transformó en la "chica Chloé" definitiva, con un giro elegante hacia un estilo bohemio urbano que causó sensación.

Bohemia chic

Para el desfile de prêt-à-porter Otoño/Invierno 2026/2027, Brooke Shields lució una de las capas sueltas y vaporosas características de la marca, combinada con una falda plisada con lazo. Este dúo bohemio-moderno contrastó marcadamente con su estilo clásico atemporal, combinando texturas ligeras y volúmenes vaporosos, típicos de la casa.

En el corazón de la primera fila de estrellas

Sentada en primera fila junto a Olivia Rodrigo y Oprah Winfrey, Brooke Shields irradiaba confianza. A sus 60 años, encarna a la mujer contemporánea: de espíritu libre, sofisticada, luciendo volumen y textura con elegancia natural.

Un giro atrevido y elegante

Lejos de los vestidos rectos que suele usar, este look bohemio supone una renovación atrevida. Capa oversize, falda estructurada, cabello ondulado: Brooke Shields demuestra que, a cualquier edad, se puede reinventar el armario con estilo, fiel al ADN desenfadado de Chloé.

Con su bohemia capa de Chloé, Brooke Shields lució una magistral aparición parisina. A sus 60 años, redefinió el concepto de "chica Chloé" para la edad madura, recordándonos que el verdadero estilo nace de la confianza, ¡y un poco de ayuda con la costura!

Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
La cantante Rosalía hace una declaración inesperada sobre su tipo de hombre

